Incendios en las Islas: “Esperan que nos vayamos para volver a prender fuego”

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, en dialogó con Elonce informó, respecto a los informes de la tarde, que se registran “dos incendios grandes de combates. El comando Alvear, ataca los dos focos frente a Rosario, uno está activo y el otro fue extinguido. Pero cuando estábamos terminando de trabajar y sacábamos a los brigadistas, a 3.000 metros se registró otro incendio en islas de Victoria”.“Esto da cuenta de que hay una fuerte operación en contra de nuestro gobierno provincial, del gobierno Nacional, y que las personas esperan que nos vayamos para volver a prender”, dijo.Seguidamente, la secretaria agregó que “pienso que hay cierta premeditación. Es impresionante el trabajo que estamos haciendo hace semanas, los brigadistas no dan más, estamos cansados y el trabajo no termina. No hay recursos económicos ni humanos que alcancen”.“Estamos muy preocupados”, enfatizó. Las tierras afectadas “son fiscales y privadas”. “Nosotros trabajamos mucho con pobladores de islas y ellos están tan preocupados como nosotros, porque ellos son los primeros acusados. Cuando yo dije que tengo información sobre algunos productores ganaderos, no quiero que se generalice. Estos son de Ramallo, no de Rosario”.“Es preocupante lo que está pasando, porque circulan cadenas de WhatsApp con nombres de personas que no tienen nada que ver. Esta situación está adquiriendo otro matriz, más del tinte político que de lo que realmente es”.Al finalizar, comentó que “es impresionante la cantidad de gente que no es de Entre Ríos y tiene acceso a las islas. Me amarga las acusaciones a nuestro gobernador, nuestra gestión, porque esto es algo que sucede hace tiempo y todos debemos hacer una mirada interior”.