"El mejor alfajor del mundo" es marplatense y no lleva dulce de leche

, según definieron hoy los expertos, al realizar una cata a ciegas en el marco delque tuvo lugar en el microcentro porteño y en el que participaron 150 productores de la Argentina y el mundo con 350 muestras de alfajores.. "Son 22 años de trabajo, hay mucho atrás de esto, para mí es el premio a mucho esfuerzo, estoy feliz", dijo la ganadora Fabiana Ocaranza a, que recibió emocionada el reconocimiento."Este alfajor tiene dos galletitas, lleva 50 gramos de relleno, lo cual lo hace algo distinto, y controlamos el punto justo de equilibrio al paladar para que no sea empalagoso, es totalmente artesanal", agregó.Fabiana había reconocido su alfajor -que no tenía envoltorio- en la última mesa de cata de los alfajores preseleccionados, que fue abierta al público y se realizó hoy después del mediodía."Cuando ví que estaba mi alfajor ahí no lo podía creer, valió la pena el esfuerzo, es una receta que tenemos hace mucho tiempo", dijo contenta y agregó que se enteró del mundial por sus clientes que son "fanáticos de la marca hace muchos años" y la motivaron a anotarse.

"El alfajor en la Argentina es un sentimiento"

El Campeonato se realizó durante la Feria Argentina del Alfajor que comenzó el 1 de agosto y finalizó este sábado en el primer piso de la Galería Central ubicada en Av. Corrientes y Florida, a la que asistieron con entrada gratuita alrededor de 12 mil personas, según confirmaron adesde la organización encabezada por Juan Sardella y Juan José Soria."La feria y el campeonato funcionaron muy bien y superó nuestras expectativas", destacó Sardella a", dijo ael chef ejecutivo Cristian Ponce de León, uno de los presidentes del jurado.Por su parte, la productora de la empresa alfajorera Cielos Pampeanos y también presidenta del jurado, Silvia Chus expresó en el evento:, cuando uno lleva un alfajor a cualquier parte del mundo está llevando parte de nuestra cultura e historia".La ganadora Ocaranza coincidió con Chus y expresó aque "ojalá el año que viene el campeonato se haga en La Rural así cada vez somos más participantes del país".en las categorías Mejor Chocolate Negro, Mejor Chocolate Blanco, Mejor Dulce de Leche, Mejor Relleno de Fruta, Mejor Alfajor Simple, Mejor Alfajor Triple, Mejor Galleta, Mejor Alfajor de Confitería, Mejor Sabor Tradicional, Mejor Sabor Exótico, Mejor Textura, Mejor Aroma a Alfajor, Mejor Packaging, Mejor Alfajor Saludable y Mejor Alfajor de Maicena., que se midieron "en igualdad de condiciones", y los ganadores de cada categoría compitieron por ser el "mejor alfajor del mundo 2022".Para hacerlo el jurado desglosó numéricamente a través de puntajes las apreciaciones 100% sensoriales y no estéticas sobre más de 30 puntos de cada alfajor de los que analizó ingredientes, relleno, galleta y cobertura.Evaluaron la apariencia externa, luego la relación galleta relleno, homogeneidad del relleno, espesor de la cobertura, firmeza, masticabilidad, evaluación gustativa y olfativa, complejidad y equilibrio de cada uno.Los productores nacionales inscriptos fueron de los grandes centros alfajoreros como las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras, pero también de Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Canadá, Países Bajos y España, que en su mayoría se trata de argentinos que emigraron y que "extrañan al alfajor y lo terminan produciendo ellos mismos en esos países", explicó ael director técnico del campeonato, Juan José Soria.Durante los últimos días de la feria, mientras los 12 integrantes del jurado realizaban la cata a ciegas con técnicas de Análisis sensorial en un "cuarto oscuro", el público recorrió el evento para comprar en los diversos stands alfajores artesanales, premium y gourmet.Comerciantes de los stands contaron aque el público "se duplicó" cada día de la feria y estuvo conformado por argentinos, sobre todo porteños que en su descanso laboral pasaron a degustar, y también por turistas de Brasil, Ecuador, Venezuela y Colombia, entre otros.Además de Chus y Ponce de León, también integraron el jurado la periodista gastronómica Carolina Balverdi; y los influencers de alfajores Hernán Montes, Juan Manuel Logiacco, Mariano Lopez y Facundo Calabró; los chef Lucas Fuente, Pablo Remaggi; la emprendedora pastelera Agustina Laporte, y dos integrantes del público, Diego Parilla y Joaquín Bettinelli.En tanto, el integrante del jurado, Hernán Montes de Oca, influencer creador de la cuenta de instagram "@probandoalfajores", concluyó en diálogo conque la feria y el campeonato "llegaron para quedarse" porque "hay un clima muy lindo, los productores vendieron mucho y la gente de todas las edades está muy entusiasmada".