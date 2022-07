Se manifestaron para pedir justicia por joven hallada muerta en un galpón

Una manifestación que esta tarde convocó a centenares de personas para reclamar justicia por el femicidio de la joven Agostina Trigo, quien fue encontrada este miércoles asesinada a puñaladas en un galpón abandonado de la localidad mendocina de San Martín, culminó con disturbios y cruces con la Policía.La marcha comenzó minutos después de las 16 en el edificio del Poder Judicial del departamento de San Martín, ubicado a unos 45 kilómetros al este de la capital provincial y recorrió varias cuadras por las calles céntricas de dicha ciudad hasta la sede del Ministerio Publico Fiscal.La manifestación por el crimen que conmocionó a los vecinos estuvo encabezada por familiares y amigos de la joven madre víctima de femicidio, quienes con bombos y carteles reclamaron justicia.Al llegar la columna a la sede de la oficina fiscal 12 un ayudante fiscal recibió a la abuela de la joven Gladys Domínguez, quien ingresó al lugar.En ese momento se vivieron situaciones de tensión cuando un grupo de personas comenzó a arrojar piedras contra la fachada del edificio, mientras que la familia de la joven repudió esos hechos, pidió calma y la situación se controló.Tras salir del encuentro con el ayudante fiscal, la abuela de la joven, acompañada por un amigo de la familia, informó a los medios en el lugar que no darían más notas ni información sobre la causa "para no entorpecer la investigación".“Quiero que se haga justicia”, resaltó entre lágrimas la mujer, mientras remarcó que su nieta “era una madraza”.“¡Señor, señora, no sea indiferente. Nos matan a las pibas en la cara de la gente!”, cantaba la multitud afuera, que acompañó la protesta.En tanto, cuando los familiares ya se habían retirado y se realizaba la desconcentración de la marcha, un grupo de jóvenes se enfrentó a la Policía arrojando piedras y escombros en las inmediaciones, por lo que intervinieron efectivos de infantería con gases para controlar la situación.