Revuelo por imágenes que difundió un motel: los diálogos entre clientes y dueña

Sociedad Albergue transitorio mostró fotos de clientes que roban insumos de habitaciones

Una gran polémica se generó en la ciudad bonaerense de Azul luego de que la dueña de un hotel alojamiento decidió "escrachar" a los clientes que se retiraban del lugar con elementos como acolchados, toallas o sábanas mostrando en las redes sociales el vehículo donde se retiraban los presuntos ladrones, a la vez que amenazó con publicar las patentes.El albergue transitorio se encuentra sobre la Ruta 3, a la altura del municipio de la citada ciudad bonaerense y las imágenes difundidas fueron tomadas por las cámaras de seguridad del lugar.Los posteos despertaron indignación entre los clientes asiduos, ya que muchos comenzaron a sospechar que en el lugar filmarían la intimidad de los asistentes, pero la dueña se defendió de las críticas.. Patente termina en 3. Próximamente publico la foto", pero de inmediato apareció el supuesto dueño quien respondió:"."Hoy 25/06/22 de la habitación nº 7 un", mostraron desde el hotel y un usuario indignado respondió: "No creo que esté bien la forma de actuar del motel!! Primero sacar fotos a todos los vehículos que entran! No creo que puedan hacerlo! Y! Tienen que encontrar otra forma de que no les roben!".El albergue contestó: "Disculpame, pero no sacamos fotos,y como verás siempre se ve la parte de atrás del vehículo, y otra forma no tenemos, optamos por esta porque estamos cansados de que roben absolutamente de todo y no es de ahora, es de años. Solo que así frenamos un poco.y si querés te invito a que vengas a ver y sacarte las dudas, eso de ninguna manera nos serviría como negocio".