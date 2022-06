Pronostican fin de semana "con nubes" y una mínima de 7ºC para Paraná y zona

Aumento nuboso



Sobre el centro del país, el desplazamiento de altas presiones a lo largo del fin de semana dará lugar a una rotación de vientos del sur/sudeste al este/noreste. La nubosidad será variable, con algunos momentos bastante cubiertos como ya estuvo sucediendo en las últimas jornadas.Las distintas capas de nubosidad, tanto bajas como altas, colaboran en la sensación de frío durante el día al impedir el ingreso de radiación solar que pueda calentar la superficie.El meteorólogo Alejandro Gómez indicó enque “desde el sábado habrá persistencia de viento del este y sudeste, con aumento nuboso y temperaturas mínimas de 5 o 7 grados, pero máximas cercanas a 10 grados y, como mucho, 11”.El domingo sería similar, con “abundante nubosidad, algunas neblinas, cielo cubierto”. A la tarde comenzará “un proceso de inestabilidad con algunas lloviznas y tendencia a insestabilizarse de manera más significativa el lunes”, dijo a“Esperamos una entrada de un sistema de baja presión que potenciaría la inestabilidad, con lluvias y algunas tormentas. Si las temperaturas del domingo no superan los 10 gados, el lunes, con condiciones de inestabilidad en aire frío, podríamos tener precipitaciones de aguanieve”, alertó Gómez. Y aclaró que “esta inestabilidad no es típica de nuestra zona”.Para que tengamos aguanieve “necesitamos inestabilidad en aire frío y húmedo con temperaturas que no superen los 10 grados que son las condiciones que se prevén para el lunes”, ratificó.El meteorólogo anunció que el martes por la tarde disminuiría la nubosidad, sin entrada de aire frío, por lo que las temperaturas ascenderían “con cierta rapidez”. Por la incidencia de sol, las máximas que ya superarían los 15 grados a partir del miércoles, “con tardes templadas”.El SMN anuncia para este sábado en Paraná zona, temperatura mínima de 7º y máximas de 14º. La jornada se mantendrá nubosa. En tanto para el domingo se anticipa para esta región del país, temperaturas que oscilarán entre los 5º y los 12 º. Y al igual que el sábado, se pronostica cielo nuboso.