“Está complicado conseguir gasoil en toda la provincia de Entre Ríos”

Sociedad Transportistas del departamento Concordia cortaron la autovía

Sebastián Gotte, integrante de la Federación del Transporte Automotor de Cargas y presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Concordia, confirmó en diálogo conque, y dio cuenta de los “distintos sobreprecios que tiene” el combustible.“Estamos en constante alerta, movilización y asambleas”, reiteró y señaló que las estaciones de servicio siguen entregando con cupos: “en algunas hasta 200 litros te pueden cargar”.Sobre el panorama que se presenta, Gotte aseveró que “, por eso pedimos que haya un precio igualitario en todas las provincias y que podamos cubrir nuestros costos”.En relación al corte en la autovía Artigas que se produjo este jueves por la tarde, el transportista explicó que “ya que esta situación es insostenible para todos los sectores productivos”. En este sentido, adelantó que la manifestación y protesta “se puede agudizar. Puede haber acompañamiento con más gente y más autos, de distintos sectores. En la medida en que no se consiga una solución a corto o mediano plazo se va a poner más engorroso todo. Los choferes se comen muchas horas de demora y estamos defendiendo la calidad del trabajo”, remarcó para destacar que “la gente siempre acompaña porque reconoce el reclamo y en Concordia la gente es muy solidaria”.Consultado sobre tienen diálogo con las autoridades, Gotte dijo que “hoy no hay diálogo ni mesa de trabajo. El miércoles fuimos a una reunión en Buenos Aires que ellos pactaron y después no nos recibieron”.lamentó finalmente el dirigente.