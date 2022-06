Trágico incendio en Recoleta: Según el fiscal “habría sido algo accidental”

"No escuché nada, ni explosiones ni nada"



Este viernes podría estar un resultado preliminar de los peritajes hechos en el departamento de Recoleta que quedó destruido por el fuego y donde murieron cinco integrantes de una familia de la comunidad judía, entre ellos, tres menores de edad.El fiscal penal, contravencional y de faltas porteño Sebastian Fedullo, a cargo de la investigación del incendio en el edificio, sostuvo que el fuego se habría iniciado de forma accidental en el living comedor del departamento donde vivían las víctimas.“El peritaje preliminar estaría mañana. En principio, según lo que nos adelantó personal de Bomberos, habría sido un accidente como puede suceder en cualquier casa. No hay ningún signo de violencia en la propiedad o de la participación de tres personas. En principio, no hay nada artefactos eléctricos o de gas que hayan explotado. Sí, explotaron vidrios como consecuencia del fuego. No hay artefactos que hayan explotado: ni heladera, cocina, ni calefón y ni aire acondicionado que haya explotado. A priori, no hay nada mal instalado”, agregó el fiscal.Al ser consultado sobre de por qué las víctimas quedaron atrapadas en el interior del departamento, el representante del Ministerio Público explicó: “El foco ígneo fue tan grande que no les dio tiempo [a salir]. La gente no muere por el fuego en sí, sino por la inhalación de monóxido de carbono”."Estaba durmiendo y a eso de las 6 de la mañana empecé a escuchar gritos", remarcó Antonio, un vecino del quinto piso del edificio de Ecuador al 100."Me vestí, me puse lo que tenía, ya no había luz y bajé por la escalera. Ni los dientes postizos agarré, un pañuelo, algo de ropa y bajé", recordó.Y explicó: "Hasta el quinto piso somos tres departamentos por piso y a partir del sexto son pisos de una sola propiedad".