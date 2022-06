San Martín desde la infancia hasta la vejez: su rostro con el paso del tiempo

Sobre el artista

La muestra "San Martín: La reconstrucción de su rostro", se expone en el Museo de Casa de Gobierno de Paraná . El artista Ramiro Ghigalizza humanizó la imagen del Libertador José Francisco de San Martín reconstruyendo su rostro en realidad digital con un exhaustivo trabajo de investigación basado en los testimonios de sus contemporáneos y en la única fotografía existente del general tomada en el año 1848.En declaraciones a Elonce, Ghigalizza, reveló que “tenía una especie de obsesión con observar los rostros de las personas y saber que estaban pensando, eso fue lo que me llevó a querer trabajar al respecto y encontré en San Martín un referente”.En este sentido, sumó que hace muchos años comenzó una investigación sobre los diferentes retratos que había del prócer: “De lejos todos los retaron eran similares, pero cuando se los miraba detalladamente, se observaba que no era así”.Puntualmente sobre la muestra, destacó que “la muestra está hecha sobre el primer daguerrotipo de San Martín y desde ahí trabaje en todas sus etapas, es un prócer que es patrimonio de la humanidad”.“Estas imágenes nos sirven para contemplar la nobleza de este hombre, que fue una persona muy humana y tenía como objetivo liberar”, cerró.Ghigliazza es un artista gráfico contemporáneo que humanizó la imagen del Libertador José Francisco de San Martín, reconstruyendo su rostro en realidad digital, situándose en el año 1818, con un exhaustivo trabajo de investigación basado en los testimonios de sus contemporáneos y en el daguerrotipo de 1848.En febrero de 2018 se descubrió por primera vez en el Convento San Carlos de San Lorenzo. En 2019 su obra obtuvo la declaración de interés del Instituto Nacional Sanmartiniano, el Congreso de la Nación Argentina y fue recibida por el presidente de la Nación Alberto Fernández para instalarla en el despacho presidencial de la Casa Rosada.Para el 2020 fue invitado a instalar su obra en Tunuyán, Mendoza, la Casa de San Martín y municipio de Boulogne Sur Mer – Francia, el The British San Martín Institute de Londres – Inglaterra, el Consulado Argentino en Barcelona y Cervatos de la Cueza- España.En agosto de 2020 la obra se declaró de interés cultural por la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes.En junio de 2020, a pedido del concejo municipal de la ciudad de Rosario, reconstruyó el rostro de Manuel Belgrano, descubierto en el Monumento a la Bandera y en el recinto del Concejo.En agosto de 2020 presentó la Reconstrucción en Realidad Digital del José Francisco de San Martín en 1846-1848 y en septiembre el Concejo de la ciudad de Corrientes la declaró Obra de Interés Cultural."Compartir esta muestra es un placer, porque es algo que se ha realizado con un rigor histórico y un nivel de profesionalidad admirable", dijo el mandatario enterriano, Gustavo Bodert, al señalar que"presentar esta muestra en el Museo de Casa de Gobierno da la posibilidad a nuestros chicos de las distintas escuelas de la ciudad de Paraná y de la región de conocer y ver la reconstrucción del rostro del General San Martín a través de las distintas etapas de su vida".Sobre el autor, sostuvo que "Ramiro ha hecho realmente un trabajo magnífico que se basa en el daguerrotipo que le toman a San Martín dos años antes de su muerte, en 1848, y a partir de ahí se reconstruye el rostro a través del tiempo, desde su infancia en Yapeyú hasta en su deceso en Boulogne-sur- Mer"."Es importante, porque siempre conocemos a nuestros próceres por cuadros. No había en ese entonces nada que pudiera reflejar tal cual eran los rasgos que lo caracterizaban, pero este daguerrotipo es lo que le da la base para luego hacer con una técnica muy moderna toda la reconstrucción. Esto es muy bueno porque significa poner en superficie y exponer a nuestros próceres, en este caso a San Martín, que indiscutiblemente en la República Argentina y el continente americano representan los idearios de patria, emancipación y libertad", remarcó.Bordet entendió luego que tener la muestra en Casa de Gobierno "es basarnos en la historia para proyectarnos en este viaje hacia un presente que nos toca, convoca e interpela; y por eso es muy importante que todo aquel vecino o vecina pueda venir, con entrada libre y gratuita, para ver esta muestra. Vale la pena y resalta mucho nuestra historia para basarnos en nuestro presente y proyectarnos hacia un futuro en nuestra patria".En cuanto a la muestra en sí, el mandatario dijo haberse sorprendido con la imagen cuando San Martín llega España, con apenas seis años, porque su familia lo había enviado a estudiar. "Hacer tremenda travesía en el siglo XVIII realmente era algo muy osado para esa época, pero demostraba claramente la voluntad de la familia que, sin ser una familia acomodada ni patricia, se preocupaba por la educación de sus hijos. El hecho de llegar con tan corta edad a España para realizar su carrera militar y luego volver, realmente es muy importante", detalló.Luego señaló que también le impactó "la imagen de San Martín, cuando está en Londres, previo a la venida a la Argentina, que es cuando trabaja con las logias para poder ir generando la revolución que se estaba gestando en América. Ese San Martín, que sin duda hablaría en inglés y que parece raro, pero que claramente existió. Un San Martín que tiene una estatua en Londres frente a la embajada que está de pie y no a caballo."Son cosas que uno no las conoce y no las tiene interpretada; y a quienes nos gusta la historia, poder ver a través de las imágenes en el paso del tiempo, en el retrato y lo que lleva detrás de él, realmente es algo muy emotivo que invita a poder compartirlo", cerró.Por su parte, la presidenta del IAPSER, Mariel Ávila, dijo que “poder compartir con las nuevas generaciones es muy lindo, y este artista pudo poner en imágenes las diversas facetas de San Martín”.“Es una iniciativa muy importante porque generan un plus en función de las actividades de Responsabilidad Social Empresarial”, cerró el titular del IAPSER, Tomás Proske.