Gemelas tienen dispraxia verbal y juntan fondos para realizar un tratamiento

Para colaborar con las dos pequeñas, los interesados pueden adquirir el bono contribución contactándose al +54 9 3434 55-9712

o a través de una cuenta de banco.

Las gemelas Eugenia y Guillermina, de cuatro años de edad, sufren dispraxia verbal, un trastorno específico del desarrollo del lenguaje, y deben viajar hacia La Rioja para realizar un costoso tratamiento intensivo que las ayudará a hablar. Las pequeñas son oriundas de Diamante, y su mamá junta dinero para poder concretar el tratamiento de las niñas.Según detalló la mamá, Antonella Villa Sian, informó aque "el camino comenzó hace dos años, primero fueron diagnosticadas con un trastorno general del desarrollo y más tarde con un diagnóstico de autismo; luego los profesionales comenzaron a notar que ellas tenían intención en comunicarse y se fueron descartando los diagnósticos anteriores"Villa Sian destacó que luego de muchos estudios, se determinó que las pequeñas tienen dispraxia verbal. Se trata de un trastorno específico del desarrollo del lenguaje que se caracteriza por un déficit en varios niveles del procesamiento del habla: déficit en la planificación fonológica, en la planificación fonética y en la implementación del programa motor de habla."Las niñas tienen intenciones de comunicarse pero no encuentran la manera para realizarlo; es un problema con la pronunciación de silabas, palabras, debido a que no puede mover la lengua y todos los músculos que intervienen en el habla", contó la mamá, al destacar que "arribado al diagnóstico, los profesionales me sugirieron consultar a una profesional que tiene un instituto en La Rioja"."Se trata de un centro que tiene mucha demanda y las niñas pueden acceder al tratamiento y en julio", mencionó al resaltar que "para juntar dinero largue un bono contribución para reunir el dinero y que puedan acceder al tratamiento", dijo."Euge y Guille deben hacer el tratamiento durante una semana intensiva, tienen actividades con kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología; y además brindan un lineamiento para que los profesionales en diamante le sigan dando el tratamiento", finalizó la mamá.VILLA, ANTONELLA MARIEL - 27341965255Nº de Cuenta: CA $ 019004631745CBU: 3860019503000046317453Alias de CBU: COBY.NUR.UMA