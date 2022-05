Queda otro feriado en mayo y luego habrá fin de semana extra largo en junio

Tras el Censo Nacional, el próximo miércoles será nuevamente por el 25 de Mayo, que conmemora la Revolución de Mayo, donde se creó y desarrolló la Primera Junta de Gobierno, oficialmente llamada Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII.



Y en junio habrá un fin de semana extra largo que será de cuatro días y no de cinco como se especuló en algún momento. Es que el proyecto de tres diputados jujeños para declarar feriado el 16 de junio no prosperó. El Ministerio del Interior confirmó que “no habrá nuevo feriado" para sumarse al viernes 17 y el lunes 20, que forman parte del calendario habitual.

Desde la cartera nacional a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro indicaron que "no está previsto decretar algún cambio en el cronograma fijado, este calendario ya está establecido y aprobado y no hay cambios”, aseguraron voceros.



La aclaración vino en respuesta al proyecto que proponía que el 16 de junio de 2022 fuera feriado nacional por única vez. Carolina Moisés, Leila Chaher y Julio Ferreyra del Frente de Todos (FdT) pidieron que el Ejecutivo contemple la posibilidad de rendir homenaje al general Manuel Eduardo Arias, quien contribuyó en la guerra de independencia argentina.



Esta propuesta se suma a otra anterior, en la que se pretendía declarar al general Manuel Arias como "héroe nacional", en reconocimiento a "su valiosa contribución en la Guerra de la Independencia Argentina".



Si se fijaba el jueves 16 de junio como feriado nacional, esa semana iba a tener un fin de semana extra large de cinco días, ya que el viernes 17 y el lunes 20 son feriados: por el paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del Gral. Manuel Belgrano, respectivamente. Los feriados que quedan en Argentina Miércoles 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo



Viernes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se celebrará el mismo viernes



Lunes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano



Sábado 9 de julio: Día de la Independencia



Miércoles 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín se celebrará el 15 de agosto



Viernes 7 de octubre: Feriado con fines turísticos



Miércoles 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el 10 de octubre



Lunes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos



Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María



Viernes 9 de diciembre: Feriado con fines turísticos



Domingo 25 de diciembre: Navidad



Feriados puente o con fines turísticos

En cuanto a los feriados con fines turísticos, el decreto estableció como fechas el 7 de octubre, 21 de noviembre y 9 de diciembre.



Los fines de semana extra largos

Por otro lado, en cuanto a los fines de semana largos que se designaron durante el año, son en total cuatro. Uno de ellos fue entre el sábado 26 de febrero y el martes 1 de marzo, mientras que los siguientes serán del viernes 17 al lunes 20 de junio, luego del viernes 7 al lunes 10 de octubre y el último del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.