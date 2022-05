Amanecer muy frío, con temperaturas inferiores a dos grados en Entre Ríos

El pronunciado ingreso de aire frío irrumpió en medio de un período de mayo que venía presentando temperaturas relativamente elevadas, para cambiar totalmente el panorama. Y este jueves se registraban en Entre Ríos las temperaturas más bajas de la semana, aunque, a diferencia de jornadas anteriores, las sensaciones térmicas no descendían por debajo de lo que marcaba el termómetro debido al poco viento.Así, a las 5.00 de este jueves, en el sur entrerriano las marcas eran más bajas en lo que va del otoño. Por ejemplo, en Victoria había apenas 1,7 grados, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional. No obstante, en Paraná era cuatro grados más alta: 5,7 grados.En cuanto al pronóstico, se anuncia que el tiempo se mantendrá estable y con temperaturas algo más confortables.En el centro del país y el Litoral se notará el progresivo aumento de la temperatura, aunque la presencia de nubosidad podría “complicar” esta previsión. No obstante, los informes son coincidentes en cuanto a que paulatinamente irán incrementándose los valores, especialmente el sábado y domingo.Para hoy en nuestra provincia se prevé despejado a poco nuboso por la mañana. Por la tarde nubosidad en temporario aumento a parcialmente nublado y disminución nubosa por la noche”. Estiman temperaturas máximas en torno a los 18 grados.