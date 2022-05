Censo 2022: Explicaron qué se debe hacer si el censista no pasa por la vivienda

Qué hacer si el censista no pasa



A las 8 comenzó en todo el país el Censo 2022, que relevará información de unos 15 millones de viviendas.Desde la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos, Rosario Burgos dijo aque “ya estamos transitando esta jornada que para nosotros es emocionante, alegre e histórica. Seguramente todas las escuelas que son sede de fracción están organizando a sus censistas para iniciar el recorrido”.“El inicio está previsto desde las 8, y después se inicia el recorrido” casa por casa.Burgos recordó que “toda la estructura censal está compuesta por unas 26.000 personas, entre jefes de departamento, fracción, radio y censistas. Después en cada departamento es diferente y tiene que ver con la segmentación que se hizo”.Consultada sobre cómo se realiza en censo en los edificios, explicó que se puede convocar a los paliers, si hay espacio suficiente, y concurrir más de un censista.Burgos explicó que si el censista no pasa durante esta jornada por la vivienda, a partir de mañana “comienza una etapa de análisis y evaluación de toda la situación que puede haber quedado sin lograr contactar a la gente y se inicia un recorrido nuevo por una semana para tratar de recuperar todas las viviendas que más podamos”.“Hay que tratar de bajar el nivel de intensidad porque no necesariamente los van a visitar en la mañana temprano. El desarrollo de la jornada es durante todo el día, los censistas tienen más de 35 viviendas y por eso pedimos paciencia a la gente, durante todo el día se puede recibir la visita, hasta las 18.30 puede pasar”, dijo María José Haberkorn y agregó que la decisión de dejar pasar al censista corre por cuenta del propietario de la vivienda.En algunas zonas, los censistas “ya han hecho recorridos previos y canalizaron con referentes en algunos barrios para poder ingresar de manera tranquila”. y les aconsejaron no llevar celulares.Haberkorn recordó que a la hora de recibir al censista, aquellas personas que completaron el censo online, tienen que tener el código que daba el cierre del formulario e indicar cuantas personas viven y el sexo.Paso seguido, explicó que “una vez que concluya el barrido territorial, los censistas vuelven a las sedes de fracción y ahí comienza todo un proceso de rearmado de la información y empieza la etapa de recuperación para salir a campo para recuperar esos lugares a los que no se llegó y ese material vuelve a la Dirección de Estadísticas para que empecemos a procesarlo”.Aaclaró que durante esta jornada, el censista puede pasar más de una vez por una vivienda en caso de no encontrar a nadie en la primera visita. “Si es una vivienda donde no hay nadie porque son esenciales, después se inicia una etapa de trabajo para tratar de que todos podamos ser censados”, indicó.“Para que el censista hoy llegue a las viviendas con el formulario, hay un trabajo previo de varios meses de todo el personal de la Dirección”, mencionó.