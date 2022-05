“Las esperanzas nunca se pierden”, afirmó hijo de mujer desaparecida en Racedo

Policiales Buscan en más de cinco localidades a mujer que padece Alzheimer

La Policía continúa con la intensa búsqueda de María Victoria Loza, la mujer de 76 años, que padece Alzheimer y que fue vista por última vez el pasado jueves en la pequeña localidad de General Racedo, en el departamento Diamante.Este lunes, y en el marco del operativo, se allanó nuevamente una vivienda ubicada en la zona donde fue vista por última vez, pero no se lograron resultados positivos.y dijo que teniendo en cuenta el lugar donde los perros pierden los rastros, es posible “que haya llegado hasta la ruta y alguien la haya levantado. Un maquinista dijo que la vio sobre la ruta, pero no sabemos en qué momento porque ella iba y venía”.Tras ello, remarcó que “las esperanzas nunca se pierden”. Y acotó en la localidad “todos la conocen, incluso los chicos que están cortando la ruta en la zona de Racedo y Crespo por obras, pero nos manifestaron que no la habían visto”.“Ella no manejaba celular ni dinero, salió con lo puesto. Está medicada para poder descansar bien de noche y físicamente se encontraba bien”, expresó Ricle al hablar sobre la enfermedad que padece su madre.Por su parte, Roxana Jacob, nuera de Loza destacó el trabajo de la policía y de los bomberos en la búsqueda. “No tenemos nada que decir porque han trabajado sin cesar, incluso vecinos que caminando, en moto o bicicleta recorren los campos para ver si la encontramos”.En este sentido, señaló que ante un dato aportado a través de un llamado, “fueron a una tapera, pero no encontraron nada. Vamos a seguir buscando, no vamos a bajar los brazos”. Y remarcó que “llegan muchos mensajes de gente brindando apoyo y dándonos aliento”.Finalmente, Jacob pidió que “si alguien la levantó que no tenga temor en decirlo, a nosotros nos sería de mucha ayuda y un indicio para seguir buscándola. Ella tiene el pelo bastante canoso, vestía una campera de hilo gris, un pantalón de buzo azul y zapatillas negras deportivas”.