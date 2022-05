Cómo continúa la búsqueda de mujer con Alzheimer y las hipótesis que se barajan

Video: Búsqueda de mujer con Alzheimer: las cámaras la captaron al salir de su casa

Se cumple este lunes el cuarto día de la desaparición de María Victoria Loza, de 76 años, quien se ausentó de domicilio, en General Racedo, el jueves al mediodía. La mujer padece Alzheimer, por lo que urge que pueda estar contenida y atendida.“Desde el jueves, en horas de la siesta, cuando comenzamos con los rastrillajes, ya son cuatro días en los que trabajamos de sol a sol y hasta el momento no hemos tenido un resultado positivo”, comunicó ael subjefe de la Departamental policial de Diamante, Marcelo Lell.“Los perros giran en círculo en un sector que abarca los 500 metros sobre la ruta de Crespo a Etchevehere, en un lugar en el lugar donde hay una instalación denominada Asado del Grupo Motto, en los piletones de dicha empresa, donde se trabajó con grampines y se inspeccionó con los gomones del grupo COES de Paraná y Bomberos Zapadores y en el predio de la constructora Tres Arroyos donde se solicitó a los maquinitas que remuevan montículos de piedra mora que habían sido acopiado en los últimos días”, detalló el comisario. De acuerdo a lo que aclaró, “los rastros tienen una duración de 72 a 76 horas y ya se pasó esa cantidad de tiempo”.Para este lunes está prevista una reunión en la comuna de Racedo con autoridades, familiares y cercanos a la señora “para sacar conclusiones sobre cómo vamos a proseguir con la investigación, para ver si les llegó alguna información, y luego volveremos a organizar las tareas de búsqueda donde los perros marcaron los inicios primarios”.En la oportunidad, el comisario comentó que “se rotan los grupos de trabajo y los animales, porque la búsqueda no cesa”. Refirió, además, que “el diálogo con familiares es permanente; ellos nos colaboran con un grupo de 20 personas que son del campo y tienen caballos, son baqueanos de la zona”.accedió a imágenes de registros de cámaras de seguridad que muestran el momento en el que Loza sale de su casa, caminando.“La señora, si bien su discapacidad es mental, tiene buena movilidad y no descartamos que se haya alejado de la ciudad, que haya subido a algún vehículo al hacer dedo”, estimó el funcionario policial.“Ella se había alejado del domicilio en reiteradas oportunidades, pero siempre lo hacía dentro del casco urbano de Racedo, o algún vecino o policías que la veían la llevaban de vuelta hasta la casa; y en una oportunidad llegó hasta Villa Fontana donde fue localizada tras la denuncia de familiares”, explicó Lell.