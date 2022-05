Censo: recuerdan que hay que esperar al censista aunque se haya realizado online

Punto digital

El próximo miércoles 18 de mayo se realizará el censo 2022. Sin embargo, hay millones de personas que ya respondieron el cuestionario en forma online desde que se habilitó esa posibilidad hace ya dos meses. Es la primera vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) implementó esta modalidad, que coexistirá con el formato tradicional.Al respecto, la directora de Estadísticas, María José Haberkorn, destacó que “hay mucha gente que está realizando el censo digital y por eso puede que demore en procesar algunos datos”Cabe recordar que la persona particular o la familia tiene la posibilidad de hacer el procedimiento antes de la visita del censista el próximo 18 de mayo. Y este punto la funcionaria aclaró que “aunque se haya realizado el censo digital, se debe esperar al censista”. La persona no deberá volver a responder todas las preguntas, tiene que entregarle al censista el comprobante que se emitió al finalizar el cuestionario online. Y responder solo dos preguntas sencillas.Y puntualizó que “se trata de un feriado en el que se debe estar en nuestro domicilio y esperar al censista, no es algo que ocurra todo el tiempo por eso el feriado está destinado a tal fin”.Desde la Dirección de Adultos Mayores, informaron a Elonce que sumaron tres puntos digitales para ayudar a completar el cuestionario.“Uno de los puntos está en el CIC Este, CIC Humito, y CIC Floresta”, expresó Otero y destacó que “el martes por la tarde estaremos en el Complejo Escuela Hogar, para que las personas que pasan por allí puedan tener el acceso al censo digital”Aclaró que “los adultos mayores se retirarán con el código final que es lo que se le debe entregar al censista en el domicilio.“Hay muchos adultos mayores que no tienen acceso a internet y brindamos esta posibilidad” y destacó que la demanda fue muy alta.