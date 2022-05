“Al golpe más duro lo da la muerte”: conmoción en Ramírez por trágico accidente

a la altura de la rotonda de Crespo. Ambas víctimas fatales eran oriundas de General Ramírez, por lo que la tragedia vial impactó con fuerza en la localidad.; fueron sus amigos los que utilizaron las redes sociales para despedirlos con desconsolados mensajes, entre estos, el piloto Ayrton Londero.por sus actividades en el Club Atlético y Deportivo Roma donde se desempeñaba como secretaria.“El Club Deportivo Nobleza acompaña a familiares y al Club Atlético y Deportivo Roma ante el fallecimiento de su secretaria Griselda Eberhardt. Que brille para Griselda la luz que no tiene fin”, fue el mensaje que posteó la entidad deportiva.La comunidad educativa de la Escuela Nº 57 "Maestro L Cardozo" también hizo llegar sus condolencias y acompañó en el dolor a familiares y amigos del joven Ivo Dan Max Herdel, quien fuera ex alumno de la institución; como así también a la familia de Griselda Eberhardt. “Que en Paz descansen y Brille para Ellos la Luz que no tiene fin”, señalaron a través de un comunicado.rescató un mensaje que dejó una vecina para despedir a las dos víctimas del trágico accidente, al que tituló:Colisionaron un Toyota Corolla conducido por un joven de 24 años de edad y oriundo de General Ramírez; y un Ford Focus en el que viajaba una pareja -un hombre de 44 años y una mujer de 42-, también radicados en la misma localidad.Como consecuencia del siniestro, que se registró alrededor de las 23 de este sábado, se lamentó la pérdida de la vida de la mujer de 42 años, que viajaba como acompañante del automóvil Focus, y la del conductor del Corolla, de 24 años. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, las víctimas fueron identificadas como Griselda Eberhardt e Ivo Dan Max Herdel, ambos de la localidad de General Ramírez.En tanto, el conductor del Ford Focus, Sergio Rolando Gross, de 44 años, debió ser trasladado a Clínica Parque de Crespo con lesiones leves; tras la mejoría de algunas heridas de menor consideración, sumado a los buenos resultados obtenidos en la práctica de estudios complejos, ameritó que fuera dado de alta.En tanto, en el lugar del accidente, también intervino personal de Toxicología, ya que se detectó en el Toyota un frasco de vidrio con restos de Cannabis Sativa. “Se practicaron los reactivos de campo y se procedió al secuestro de 25 gramos de dicho resto vegetal".