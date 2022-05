El miércoles será feriado: lo prohibido y qué está fijado para quienes trabajen

Política Recuerdan que para facilitar el Censo el 18 de mayo será día no laborable

Ley 24.254

Los feriados que quedan en Argentina

A principio de año, el Gobierno confirmó que el 18 de mayo de este año será feriado en todo el país. No obstante, esa jornada no laborable se establece en base a una norma de 1993, la cual define también qué actividades estarán restringidas ese día, se informó a-Los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y clubes.Asimismo,El horario previsto para el censo es de 08:00 a 18:00 horas. Durante esta franja horaria los censistas recorrerán todos los domicilios de la República Argentina hayan o no completado el censo digital.En caso que una persona se ausente del domicilio es necesario que al menos una persona mayor de 14 años esté presente para responder el cuestionario o, en su caso, entregar el comprobante de censo digital.Miércoles 18 de mayo: Censo nacionalMiércoles 25 de mayo: Día de la Revolución de MayoViernes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se celebrará el mismo viernesLunes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel BelgranoSábado 9 de julio: Día de la IndependenciaMiércoles 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín se celebrará el 15 de agostoViernes 7 de octubre: Feriado con fines turísticosMiércoles 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el 10 de octubreLunes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticosJueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de MaríaViernes 9 de diciembre: Feriado con fines turísticosDomingo 25 de diciembre: NavidadEn cuanto a los feriados con fines turísticos, el decreto estableció como fechas el 7 de octubre, 21 de noviembre y 9 de diciembre.Por otro lado, en cuanto a los fines de semana largos que se designaron durante el año, son en total cuatro. Uno de ellos fue entre el sábado 26 de febrero y el martes 1 de marzo, mientras que los siguientes serán del