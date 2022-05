Ratificaron los feriados para junio: el fin de semana largo será de cuatro días

El proyecto de tres diputados jujeños para declarar feriado el 16 de junio no prosperó. El Ministerio del Interior confirmó que “no habrá nuevo feriado" para sumarse al viernes 17 y el lunes 21, que forman parte del calendario habitual.



Desde la cartera nacional a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro indicaron que "no está previsto decretar algún cambio en el cronograma fijado, este calendario ya está establecido y aprobado y no hay cambios”, aseguraron voceros.





La aclaración vino en respuesta al proyecto que proponía que el 16 de junio de 2022 fuera feriado nacional por única vez. Carolina Moisés, Leila Chaher y Julio Ferreyra del Frente de Todos (FdT) pidieron que el Ejecutivo contemple la posibilidad de rendir homenaje al general Manuel Eduardo Arias, quien contribuyó en la guerra de independencia argentina.



"Queríamos a partir de este proyecto poner en valor el aporte inmenso que hizo nuestro pueblo jujeño, encabezado por el general Arias, en la lucha independentista de nuestra Nación, hace 200 años", argumentó Chaher. “Nuestra intención es que se conozca la gesta del General Arias como héroe en las batallas que se desarrollaron en la Quebrada de Humahuaca”, agregó.



Esta propuesta se suma a otra anterior, en la que se pretendía declarar al general Manuel Arias como "héroe nacional", en reconocimiento a "su valiosa contribución en la Guerra de la Independencia Argentina" y que enumera diferentes hitos en la carrera militar del general Manuel Arias, entre los que se pondera su papel en la batalla de Humahuaca de 1817, considerado como "uno de los hechos de armas más audaces y exitosos de la lucha por la Independencia, que marcó el principio del fin de la denominada Gran Invasión española", indicaron los legisladores jujeños.



Si se fijaba el jueves 16 de junio como feriado nacional, esa semana iba a tener un fin de semana extra large de cinco días, ya que el viernes 17 y el lunes 20 son feriados: por el paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del Gral. Manuel Belgrano, respectivamente.



Quién era el general Manuel Eduardo Arias

Manuel Eduardo Arias nació en la Quebrada de Humahuaca en 1785, hijo de un oficial colonial y una india colla. Desde la infancia vivió en la finca de los Arias en San Andrés (antiguo territorio jujeño) en la ruta de mulas que une Humahuaca con Orán.



En la juventud, ante la invasión realista de 1814, se unió a las fuerzas gauchas comandadas por el general Martín Miguel de Güemes y obtuvo el grado de capitán por ser el jefe de las fuerzas de las fincas de su familia y de la villa de San Andrés, que además se destacó entre los caudillos gauchos. Para 1815 ya era jefe de las fuerzas de Orán, San Andrés y Santa Victoria (zona de Salta que actualmente queda al este de Jujuy).



Participó de la Guerra Gaucha, en 1816, y de la gran invasión realista de 1817. En el Combate de Humahuaca, el 1 de marzo de 1817, Arias derrotó a los realistas que habían fortificado la ciudad. En reconocimiento por esa acción, el general Manuel Belgrano lo premió con una condecoración diseñado por él mismo y llamada la Estrella de Humahuaca.



Durante la invasión de febrero de 1819 fue derrotado por Olañeta y se le ofreció pasarse a los realistas conservando su grado y sus fuerzas. Aunque rechazó el ofrecimiento, algunos partidarios de Güemes lo acusaron de traición, y por eso comenzó a distanciarse de Güemes y se unió al partido opuesto a éste en Salta, el que más tarde sería de la "Patria Nueva".



A mediados de ese año tuvo un enfrentamiento serio con Güemes por sus amistades salteñas. Se lo acusó de tramar la deposición del gobernador y fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Pero Güemes lo desterró.



En Tucumán, donde se refugió, pasó a servicio del caudillo Bernabé Aráoz, enemigo de Güemes, y allí estaba cuando la guerra entre los dos caudillos. A fines de 1821 regresó a Jujuy bajo la protección del gobernador Juan Ignacio Gorriti, que lo nombró comandante militar y político de la Quebrada de Humahuaca, la Puna y Orán.



Arias murió durante una revuelta en junio de 1822 en San Andrés, a manos de jefe del partido enemigo en San Andrés. En julio de 2016 fue ascendido post mortem al rango de General de la Nación. Los feriados que quedan en Argentina Domingo 1° de mayo: Día del Trabajador



Miércoles 18 de mayo: Censo nacional



Miércoles 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo



Viernes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se celebrará el mismo viernes



Lunes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano



Sábado 9 de julio: Día de la Independencia



Miércoles 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín se celebrará el 15 de agosto



Viernes 7 de octubre: Feriado con fines turísticos



Miércoles 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el 10 de octubre



Lunes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos



Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María



Viernes 9 de diciembre: Feriado con fines turísticos



Domingo 25 de diciembre: Navidad



Feriados puente o con fines turísticos

En cuanto a los feriados con fines turísticos, el decreto estableció como fechas el 7 de octubre, 21 de noviembre y 9 de diciembre.



Los fines de semana extra largos

Por otro lado, en cuanto a los fines de semana largos que se designaron durante el año, son en total cuatro. Uno de ellos fue entre el sábado 26 de febrero y el martes 1 de marzo, mientras que los siguientes serán del viernes 17 al lunes 20 de junio, luego del viernes 7 al lunes 10 de octubre y el último del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.