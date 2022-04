La olímpica entrerriana Tanya Acosta se retiró del vóley tras grandiosa carrera

La despedida

Nueva etapa

Grandiosa carrera

Su vuelta

Su futuro

Ante un Polideportivo “Víctor Nethol” colmado en la ciudad bonaerense de La Plata, Gimnasia no pudo anoche con Boca y el conjunto boquense terminó cerrando la serie final y consagrándose campeón de la Liga Argentina Femenina de Vóley 2022.Fue un partido intenso con los dientes apretados, pero Boca tuvo más certero en los momentos claves, por lo que terminó ganando 3 a 0 con los siguientes parciales a su favor: 25-18, 25-22 y 25-19.Sin embargo, el 12 de abril de 2022, se convirtió en una fecha especial para los entrerrianos aficionados al Vóley, por el retiro de la oriunda de Basavilbaso (departamento Uruguay), Tanya Acosta. La jugadora de Vóley deja las canchas tras una impresionante carrera que marca un camino a seguir para las chicas que practiquen la disciplina.“No se dio de poder cerrar la carrera un poco mejor, pero estoy muy feliz por haber llegado a la final de la Liga Argentina Femenina de Vóley”, dijo en declaraciones atras el partido con Boca y agregó que “estoy muy contenta de lo que le pude dar al Vóley en mi carrera y también de lo mucho que el Vóley me dio a mí”, remarcó la entrerriana que sembró una manera de conducirse en el deporte en cada club donde estuvo.La voleibolista uruguayense se convirtió en una de las figuras más importantes del vóley entrerriano al arribar a la Selección Argentina y será uno de las grandes referencias de la disciplina en la provincia. “Me quedaron muchas amigas, lugares y gente que conocí y eso, es una de las cosas más lindas que te puede dejar el deporte. Ahora, voy a tratar de disfrutar de la nueva etapa”, adelantó la jugadora que en el último tiempo se desempeñó en la posición de Opuesta en Gimnasia.“Estoy muy feliz de haber podido cerrar mi carrera en Gimnasia que era lo que quería”, dijo y agradeció a las personas que la acompañaron en su carrera, un balance que resume una exitosa trayectoria en el vóley.Fue integrante de la Selección Argentina femenina desde el año 2010 y participó en el conjunto nacional en Río 2016, que marcó el debut absoluto del vóley femenino nacional en los Juegos Olímpicos. Ese fue un hito en el deporte argentino y la entrerriana, junto a la oriunda de Chajarí, Lucía Fresco, fue una parte importante de la enorme conquista que quedará siempre en la historia del deporte nacional.La trayectoria deportiva de Tanya Acosta con Las Panteras, incluye la medalla de bronce a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la cual logró en su quinta participación. Además, tuvo presencia en dos Mundiales con la Selección (2014 y 2015).La nacida en Basavilbaso, jugó en Estudiantes de Paraná; San Francisco e Instituto de Córdoba, Gimnasia y Esgrima (LP) (2010–2015). Después voló a Francia para sumarse al Terville Florange Olympique Club y luego estuvo en Brasil con el Esporte Clube Pinheiros. En 2017, regresó a Gimnasia y Esgrima (LP) y en 2019 emigró a Perú para estar hasta 2021 en Regatas Lima, desde donde regresó para retirarse en su querido Gimnasia y Esgrima.El año pasado, la voleibolista entrerriana Tanya Acosta se consagró campeona de la Liga Nacional en Perú con Regatas Lima. Luego, regresó a Gimnasia de La Plata para brindar su entrega en los últimos meses de su carrera, en la que se consagró campeona del Torneo Metropolitano de Vóley 2021.“Estoy muy contenta de cómo encontré a Gimnasia en mi último año. El equipo fue evolucionando y logramos un muy buen nivel, pero no pudimos resolver esta final. También son cosas del deporte”, evaluó la entrerriana.“Seguiré desde otro lado en el vóley, pero estoy muy feliz”, dijo y adelantó los planes sobre su futuro. “estoy viendo salidas, pero aún no hay nada definido”, sostuvo.“Me gustaría mucho seguir cerca del vóley y estoy terminando mi carrera de Psicología Social y espero poder hacer algo desde ahí y vincularlo con el deporte”, afirmó Tanya Acosta que selló una exitosa carrera y que se prepara para encarar un nuevo camino.