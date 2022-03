Aplicarán cuarta dosis de la vacuna Covid en Entre Ríos: quiénes la recibirán

Grupos objetivo

Días atrás, se dio a conocer que el Ministerio de Salud de la Nación, ya definió que se le dará una, como una nueva estrategia en el marco del Plan Rector de Vacunación contra el Covid-19.En tal sentido, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, comunicó en una circular, dirigida a los directores de hospitales, Coordinaciones Departamentales, Referentes PAI y Equipos de Vacunación, que Entre Ríos adhirió oportunamente a las recomendaciones sobrede vacunación contra covid-19.Al respecto, brindó los detallespara aplicar la cuarta dosis. En el comunicado, emitido este lunes, se indicó que “”.Además, la cartera de Salud entrerriana resaltó queEl grupo objetivo puntual son las personas mayores de 3 años inmunocomprometidas y mayores de 50 que recibieron esquema inicial de Sinopharm. No hay una fecha precisa de cuándo comenzará la aplicación y hasta el momento, no trascendió qué marca de vacuna se administrará en cada caso.En Argentina 3 millones de personas ya recibieron una tercera dosis adicional y otros 11,3 millones recibieron una dosis de refuerzo.-Mayores de 3 años inmunodeprimidos, independientemente del esquema primario recibido.-Personas de 50 años o mayores que hayan recibido un esquema primario de vacuna a virus inactivado (Sinopharm).Pese a que desde el Ministerio de Salud informaron que esta inmunización arrancará a partir marzo, no se precisó en qué fecha ya que todoentre una colocación y otra.Los inmunodeprimidos o que entran en el grupo con algún factor de riesgo son:-Los que están en tratamiento oncológico para tumores sólidos y onco-hematológicos-Los que recibieron un trasplante de órgano sólido en tratamiento inmunosupresor.-Las personas que fueron trasplantadas con células progenitoras hematopoyéticas en los últimos 2 años o en tratamiento inmunosupresor.-Aquellas personas con inmunodeficiencia primaria moderada o grave.-Personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral-Personas en tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas o medicación inmunosupresora-Individuos con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis,-Aquellos con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos con inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.Otro de los grupos que ingresan a esta primera etapa son las personas mayores de 50 años que hayan recibido dosis de Sinopharm y esto se da porque la vacuna china es la menos eficaz, sobre todo en ese rango de edad, y es por eso que desde diciembre se los incluye en los principales factores para recibir una dosis adicional.