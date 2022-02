Comenzarán a vacunar con dosis de refuerzo a adolescentes de 12 a 17 años

El Ministerio de Salud de la Nación, comandado por Carla Vizzotti, anunció que los menores de 12 a 17 años serán incorporados al esquema de vacunación contra el coronavirus con dosis de refuerzo. Así lo determinaron tras la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) del pasado 26 de enero.De este modo, y al igual que en los mayores de edad, los adolescentes recibirán una nueva aplicación con un intervalo mínimo de 4 meses (120 días) desde la última dosis del esquema inicial.“Además de brindarles una protección de manera directa a las personas de 12 a 17 años, vacunar a los y las adolescentes ayuda a proteger a menores de 3 años que no se pueden vacunar aún y a otros miembros de la familia que podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente”, aseguró el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli.Para esta parte de la campaña, las vacunas autorizadas serán las de los laboratorios Pfizer y Moderna -ambas de ARNm-, las que según los datos recabados hasta el momento presentan adecuados niveles de seguridad y eficacia.Desde el Gobierno insistieron en que el avance de la vacunación en menores “contribuye a garantizar la presencialidad escolar plena y cuidada en el ciclo lectivo 2022″. Asimismo remarcaron que permite a niños, niñas y adolescentes participar de forma segura en eventos deportivos, juegos y otras actividades grupales.Por otra parte, a falta de un mes para el comienzo del ciclo lectivo en la mayor parte de las provincias, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó que una de las metas que se fijó con su par de Educación, Jaime Perczyk, es avanzar en la "vacunación escolar", pero no sólo contra el coronavirus, sino con todas las dosis previstas en el calendario oficial de inmunización."Uno de los objetivos del ministro Perczyk y míos es volver a la vacunación escolar", señaló la funcionaria nacional.En diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada, la titular de la cartera sanitaria remarcó que el Gobierno apuesta "a estimular y trabajar muchísimo para que cada provincia genere brigadas de vacunación y cada escuela se abra para que se puedan vacunar en el ámbito escolar no solamente las vacunas contra el Covid sino también las del calendario".El objetivo del Poder Ejecutivo es que así los alumnos puedan aplicarse las vacunas obligatorias que no hayan recibido en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia de coronavirus.Asimismo, Vizzotti precisó que, en lo que respecta a la inmunización contra el coronavirus, la vacunación en adolescentes de entre 12 y 17 un 87% cuenta con una dosis y más del 70%, con dos. A su vez, señaló el crecimiento de la inoculación en niños de 3 a 11 años, que inició hace tres meses y que ya registra un 73% con una dosis y 52% con dos.En la misma línea, la integrante del Gabinete afirmó que en los próximos días habrá una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a autoridades educativas para definir los nuevos protocolos de cara al inicio del ciclo lectivo 2022.En ese sentido, la ministra de Salud adelantó que el pase sanitario no será uno de los requisitos para el ingreso a las escuelas.Por último, la funcionaria nacional se refirió a la situación epidemiológica: "La endemia no es algo que vaya a suceder en la Argentina, sino en el mundo. Desde el punto de vista epidemiológico, la endemia no pasa de un día para el otro. Es un proceso de características, la gente que se contagia varias veces y el avance de la vacunación hace que las medidas sean tendientes a ir recuperarte la vida anterior a esta situación".