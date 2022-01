Fuerte temporal provocó un alud de barro y piedras en localidad de Salta

Un fuerte temporal y las abundantes lluvias que se produjeron este lunes en la localidad de Iruya, en la provincia de Salta, provocaron un alud de barro y piedras que sorprendió a los vecinos y turistas que se encontraban en el lugar.El pueblo está dividido en dos. Las lluvias de los últimos días fue determinante para que este alud de lodo nos dejara sin conexión”. La frase pertenece a la presidenta del Concejo Deliberante de Iruya, Gloria Herrera.

Según le dijo al medio El Tribuno Gloria Herrero, este fenómeno de natural se dio por las lluvias que azotaron esa parte de la provincia en los últimos días.El video al cual accedió El Tribuno se ve. Inclusive un policía le pide a la gente que se aleje del lugar rápidamente ante el peligro de que la correntada pueda alcanzarlos.En otra parte de las imágenes captadas desde un teléfono celular se ve a un grupo de personas que estaba a punto de cruzar cuando se llega al lugar la correntada. “En el pueblo nadie podía creer lo que estaban observando. Nadie recuerda un fenómeno de esta naturaleza en los últimos años. Muchos se asustaron por lo sucedido”, agregó la concejala a este matutino.

Por su parte, el vicepresidente del Concejo Deliberante Felipe Velázquez expresó que “a causa de las intensas lluvia nos llevamos un gran susto por la crecida y el alud que puso en riesgo viviendas y familias por el golpe que esto provocó en un salto que tiene como 50 metros de alto”, señaló.Los concejales Herrero y Velázquez pidieron que el “Gobierno provincial nos ayude a solucionar este problema que realmente nos preocupa. Iruya necesita defensas y canalización de los ríos porque hace dos años que no se hace nada. Tenemos conocimiento de que existía un proyecto de 12 millones pesos para la hacer las defensas del río. No sabemos que pasó con ese proyecto. Pedimos que se ponga sobre la mesa otra vez esta obra que necesitamos cuanto antes se ponga en marcha”, indicaron a El Tribuno.Los concejales dijeron que cuando “pasa esto la gente del barrio Medalla Milagrosa queda totalmente aislada y en épocas de clases es un riego para los chicos. Hace años se viene pidiendo al Gobierno provincial un puente o una pasarela para que la localidad no quede dividida en dos cada vez que ocurre algo similar. Se debe dar una solución a los vecinos”.Aclararon también queA esto hay que agregarle que muchos de nuestros vecinos son beneficiarios de casas que fueron construidas durante la gestión anterior y actualmente se encuentran en total abandono. Esto ocasionó el deterioro de las viviendas construidas por el IPV y que hasta el día de la fecha no fueron entregadas por el intendente Eugenio Herrera. No sabemos cual es el motivo de la demora. Hemos pedido informes sobre esto y nunca obtuvimos respuesta de ningún a los pedidos solicitados por parte del CD al Poder Ejecutivo municipal. Esto nos preocupa porque no hay una solución por parte del municipio.