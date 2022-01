Más de 350 mil turistas disfrutaron Entre Ríos en la primera quincena de enero

Los turistas provinieron de Buenos aires en un 59 por ciento (entre CABA y provincia), Santa Fe 14 por ciento, Entre Ríos 12 por ciento, Córdoba 4 por ciento, norte del litoral 4 por ciento, y resto del país 5 por ciento. Se nota por primera vez desde el inicio de la pandemia un movimiento de extranjeros, principalmente un 2 por ciento de uruguayos.Como sucede en el período vacacional de verano, la estadía se prolonga respecto al resto del año. En este caso ha alcanzado una media de pernoctes de 3,8 noches. Hubo estancias de hasta 7 días, sobre todo de parejas y grupos familiares, y viajes de fin de semana de 2 y 3 noches, principalmente grupos de amigas/os atraídos por algún evento en particular, las playas y parques acuáticos.En cuanto a la ocupación de alojamientos, Entre Ríos registró un promedio de 88 por ciento de ocupación hotelera, con picos de 90, 93 y 95 por ciento los fines de semanas consecutivamente. La ocupación fue mayor en complejos de cabañas y bungalows, como sucede en temporada alta de verano. Pese algunas cancelaciones de reservas de turistas que transitan Covid 19, las mismas fueron ocupadas por otros huéspedes que no habían conseguido lugar en primera instanciaEl movimiento económico generado en consecuencia, cercano a los 3.600 millones de pesos, incluye los gastos de alojamiento, comidas, atracciones, visitas, entradas, entre otros costos que contempla un turista en su estadía. La estimación de visitantes contabilizados en esta primera quincena es un 50 por ciento mayor a la temporada anterior, cuando transitaba el inicio de la reapertura turística, pero también un 5 por ciento mayor a la temporada 2020 y un 15 por ciento mayor a la primera quincena de 2019.Además, completando el perfil de visitantes, un 55 por ciento fueron grupos familiares de 3 a 5 personas, un 24 por ciento parejas, un 17 por ciento grupos más numerosos, y un 4 por ciento solas y solos. El 94 por ciento manifestó haber llegado por vía terrestre, siendo el automóvil particular el principal medio de traslado con 74 por ciento, el ómnibus regular o charter un 16 por ciento, y un 4 por ciento otros rodados como motos, camper o motorhomes. Un 6 por ciento manifestó haber llegado por medio acuático o aéreo.Si bien las altas temperaturas sobre todo en la última semana volcaron masivamente a los turistas a playas, balnearios y parques acuáticos, también los parques termales -muchos de ellos con piscinas de agua fría o templada- recibieron gran cantidad de visitantes. Las actividades en la naturaleza como caminatas, safaris fotográficos, cabalgatas o cicloturismo, tuvieron su mayor desarrollo a primera hora de la mañana o al atardecer.Las actividades acuáticas proliferaron en todos los cursos de agua. Tanto la costa del Paraná como la costa del Uruguay se vieron cubiertas por deportes de agua, travesías en kayaks o piraguas, excursiones en lancha, y principalmente, traslados a los bancos de arena que se descubren ante la bajante de los principales ríos. Las ferias de artesanos, paseos comerciales y fiestas gastronómicas se vieron colmados entre el atardecer y la noche. Los museos, recorridos históricos, visitas teatralizadas, los viñedos y bodegas, el turismo rural, la pesca deportiva, las actividades nocturnas y los casinos fueron parte de la variada propuesta que tuvo Entre Ríos en esta temporada.Pero como se ha comentado, el regreso estelar de esta temporada fueron las fiestas populares y los Carnavales. A la amplia oferta turística de la provincia, se le sumaron una lista amplia de eventos y fiestas populares que colmaron de visitantes los destinos turísticos. Con protocolos y cuidados necesarios, como el pase sanitario o carnet de vacunación, la provincia vivió estos eventos populares en toda su extensión.Eventos tales como la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano sumada al comienzo del Carnaval del País que atrajeron a miles de visitantes a la ciudad de Gualeguaychú. También comenzaron los carnavales de Hasenkamp y los Corsos de Gualeguay dos de los más tradicionales. El Festival Nacional de Jineteada y Folklore que tuvo lugar en la ciudad de Diamante; al mismo tiempo se realizaba en la ciudad de San José la fiesta provincial del Campamentista; como así también Nogoyá y Santa Elena festejaron a puro folclore la 36° edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra y la 44° Fiesta Provincial de la Chamarrita respectivamente, dos de las festividades más antiguas de la provincia. En el norte de la provincia, Santa Ana celebró la 7° Fiesta Nacional de la Sandía completando así la lista de fiestas populares que sucedieron en la primera semana de este año.A las antes mencionadas se le sumaron la Fiesta Nacional del Lago en Federación, el Triatlón Internacional de La Paz, La Fiesta del Sol y del Río en Valle María, Fiesta de la Cerveza en Crespo y más actividades gratuitas organizadas por los diferentes municipios, que transcurrieron sobre ésta segunda semana de Enero.Las expectativas para el resto de enero y febrero siguen siendo muy buenas, ya que del total de las reservas que se van cancelando (un 10 por ciento de las previstas para esta temporada), inmediatamente se han vuelto a ocupar por lo menos el 50 por ciento de ellas. Si bien los datos de la pandemia en cuanto a contagios siguen siendo altos en todo el país, tanto autoridades como personal de salud, organizadores de eventos y prestadores de servicios instan a extremar los cuidados personales y la utilización del pase sanitario, para continuar con el desarrollo previsto del turismo en este verano, dentro de la nueva normalidad.