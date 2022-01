Amor perruno: perdió a su amigo y no se aleja de su tumba

Ayer enterramos a nuestro perro en el patio de la casa de mamá. Gaspar fue un compañero único que nos enseñó mucho a todos. Esta es Kaya, su amiga, que ahora no sale de su tumba.

Hay historias de amor que son únicas e irrepetibles. No necesariamente involucra a humanos, que podría ser lo más común. Lo más impactante, lo que más conmueve, lo que deja muchas enseñanzas, es cuando esas pequeñas grandes historias la protagonizan animales. Más específicamente perros. Tal es el caso de Kaya, una perra gran danesa que desde que murió su amigo Gaspar no se despega de su tumba. La historia fue revelada por un usuario de Twitter y se volvió viral.La historia de ambos animales fue contada en Twitter por el usuario Marcelo Rodríguez, de Paraguay, quien hace apenas unos días comenzó una campaña para reunir fondos que le permitieran afrontar el tratamiento de su amado Gaspar, un gran danés de seis años, afectado por una insuficiencia renal."Nuestro amigo está con insuficiencia renal. Sabemos que son momentos difíciles, pero Gaspar sigue peleando como lo hizo mil veces y queremos seguir dándole esa oportunidad. Se agradece el RT. Y gracias de corazón", publicó Marcelo en su cuenta de Twitter.Los animales entablaron un fuerte lazo compartiendo momentos y juegos en la casa de Marcelo, quien hizo todo lo posible para darles una buena vida y mucha contención.Pero Gaspar comenzó a tener problemas de salud y la situación de complicó en pocos días. Fue así que Rodríguez hizo todo lo posible para salvar a su mascota. Pero nada alcanzó.Apenas unos días después de publicar los tuits, Gaspar falleció. El dolor se instaló en la casa. Y quien más lo experimentó seguramente fue su gran amiga Kaya, quien desde la muerte de su compañero no abandona la tumba ni un instante."Ayer enterramos a nuestro perro en el patio de la casa de mamá. Gaspar fue un compañero único que nos enseñó mucho a todos. Esta es Kaya, su amiga, que ahora no sale de su tumba. Los animales son seres superiores que nunca vamos a entender y que no merecemos", expresó Marcelo Rodríguez en su Twitter al despedir con emoción a su mascota.La historia fue reflejada en las redes por el propio Marcelo, quien publicó una foto de Kaya con una de sus patas apoyadas en el lomo de Gaspar junto a otro en que se ve a la enorme perra acostada sobre la tumba de su amigo, en el jardín de la casa de la mamá de Rodríguez.