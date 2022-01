Coronavirus: inquieta que el 57% de los niños no tiene las dos dosis de vacunas

En la Argentina, más del 85% de la población tiene la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El 73,3% ya completó el esquema de dos dosis, y el 16,4% recibió una tercera dosis, como adicional o como refuerzo.



El último grupo que se convocó para la inmunización masiva fue el de las niñas y los niños de 3 a 11 años. Hasta el viernes pasado, aún el 57% de los niños no había ido acompañado por sus padres o cuidadores para ir a recibir su primera dosis o para completar el esquema. Esta demora preocupa a los expertos de la Sociedad Argentina de Pediatría por ante la explosión de casos de COVID-19 en el país pone a los niños no vacunados completamente en riesgo.



Hoy por la tarde la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunirá virtualmente con las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría con la finalidad de seguir impulsando la vacunación pediátrica.



El plan de vacunación contra el COVID-19 en Argentina, a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, empezó a fines de diciembre de 2020. Empezó por los grupos priorizados, como el personal esencial, y las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones si adquieren la infección por el coronavirus, las personas mayores de 60 años y las que tienen factores de riesgo. Luego, se fue convocando a grupos de edades menores.



La vacunación en niños empezó en la primera quincena de octubre pasado. Durante el lanzamiento oficial, la cartera de Salud informó que “para dar comienzo a esta nueva etapa del plan estratégico se distribuyeron 2.006.300 dosis de vacuna Sinopharm y hay 9 millones de dosis en stock exclusivamente destinadas a garantizar la vacunación pediátrica”.



En los adolescentes de 12 a 17 años, en la Argentina se aplican las vacunas de ARN mensajero de Pfizer/BioNTech y Moderna desde agosto pasado. Esos inoculantes se aplicaron en ese grupo porque estaban autorizadas para uso de emergencia en base a la evidencia científica por estudios hechos en adolescentes y porque había disponibilidad de dosis en el país.



“La vacunación contra el coronavirus en niñas, niños y adolescentes, es una estrategia que comenzó a aplicarse en diversos países, siendo una herramienta que no sólo beneficia a quienes la reciben, sino que contribuye a lograr protección comunitaria -afirmó la Sociedad Argentina de Pediatría en un comunicado- La vacuna demostró ser segura y efectiva en estos grupos, en particular la vacuna Sinopharm utiliza una plataforma conocida (virus inactivado), similar a otras vacunas de Calendario”.



En tanto, en una carta abierta la inmunización con Sinopharm en niñas y niños fue avalada por la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Virología, la Sociedad Argentina de Medicina, la Asociación Argentina de Microbiología, la Fundación Huésped, el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras instituciones y personalidades.



“La vacunación pediátrica nos va a permitir minimizar el impacto de la pandemia en el país. No hay dudas de que la inmunización de niños y niñas es segura y beneficiosa. Algunos pediatras recomiendan a sus pacientes esperar, lo cual parece sumamente contraproducente dado el aumento de casos por la variante Delta que ya comenzó en el AMBA, y que afecta principalmente a los menores de 18 años. Por eso los aquí firmantes recomiendan la pronta vacunación pediátrica con la vacuna de Sinopharm”, escribieron en octubre. En ese momento, la variante Delta del coronavirus era la predominante.