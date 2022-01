En Córdoba comienzan a vacunar contra el covid en las farmacias

Con el objetivo de brindar una mayor accesibilidad a la vacunación contra el Covid-19 y reforzar la estrategia de control de la pandemia en Córdoba, desde este lunes se suman farmacias y laboratorios bioquímicos a la estrategia de testeo y de inoculación en la provincia, además de los puestos públicos (municipales y provinciales) que siguen con su actividad.Según informó el Gobierno, en esta primera etapa se incorporan 106 farmacias de la ciudad de Córdoba donde se colocarán, de manera gratuita, las vacunas.A lo largo de la semana se irán agregando farmacias del interior provincial.Se aplicarán las diferentes vacunas disponibles, a personas que necesite completar o iniciar esquema, independiente de que sea o no residente de la provincia, y siempre según los criterios del Plan de Vacunación Covid-19.Será con turnos, gestionado de manera presencial o telefónico en cada farmacia; y deberán concurrir con DNI y carné de vacunación, en el caso de ya haber iniciado el esquema.El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, precisó a La Voz cómo será la modalidad y qué tipo de vacunas se aplicarán.“Serán todas las dosis que el Ministerio de Salud disponga. Obviamente, se va a apuntar a la tercera dosis. Habría aún una demanda de un millón de personas para aplicarse la tercera dosis en la provincia. La dinámica dependerá de la relación permanente que tenga la farmacia con los pacientes, que deberán sacar turno”, expresó.Según se supo, las vacunas que se pondrán a disposición serán Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Una vez colocadas, la farmacia informará al Ministerio de Salud vía informática para la carga en los registros oficiales. Luego se transferirá ese dato de la Provincia a la Nación.Daniele se refirió a la posibilidad de vacunar en grupos: “Hay algunas pocas vacunas que van a estar disponibles en monodosis. Se abre la ampoliita, se coloca y listo. Pero la mayoría viene en frasquitos multidosis, para 13 o 14 personas. Entonces la farmacia va a tener que armar grupos de esa cantidad de gente, dependiendo de la vacuna que sea, y ahí aplicar a esa cantidad. Eso normalmente ya se hace con la vacuna antigripal de Pami, donde el jubilado se pone de acuerdo con la farmacia y se hace la vacunación en horarios distintos para que no coincida con la asistencia de clientes”, cerró.En esta primera instancia, la estrategia provincial de diagnóstico y testeo incorpora también 29 laboratorios de análisis bioquímicos privados en toda la provincia.De forma paulatina se irán sumando más de estos espacios, tanto en la ciudad capital como en el interior provincial.Estos realizarán de manera gratuita y con turnos previos, testeos para detección de antígeno de Sars-Cov-2 a personas que se identifiquen como contactos estrechos de casos confirmados y no presenten síntomas (tanto al momento de su identificación como para su alta laboral).Para solicitar su turno de manera digital, deberá contar con una cuenta CIDI (Ciudadano Digital) e ingresar al siguiente enlace https://turnero.cba.gov.ar/turnos, donde se desplegará la lista de los laboratorios habilitados.Deberá escoger “Reservar turno on-line”, luego “Conozco el trámite” y finalmente en el buscador seleccionar “TESTEO ANTIGENO COVID-19″ y elegir el laboratorio.