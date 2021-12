Seis preguntas y respuestas sobre el Pase Sanitario

1- ¿Qué es el Pase Sanitario?



2-¿A partir de cuándo se va a solicitar?



3- ¿Cómo accedo al Pase Sanitario?



Se considera “vacunación completa” al esquema de DOS dosis aplicadas con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última inoculación.Una vacunación es completa también para los casos de aplicaciones de vacunas de dosis única, como la de Cansino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación. Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance de la aplicación de las dosis de refuerzo en la población objetivo.El Pase Sanitario, se requerirá para eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre, para ir a discotecas y viajes grupales, ya sea de estudiantes o jubiladosDeberá ser exhibido ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividadLa medida se oficializó mediante una Decisión Administrativa firmada por el jefe de Gabinete, para disminuir los contagios y el impacto de la enfermedad.El pase sanitario es una herramienta digital creada en la aplicación "Cuidar" que permite que las y los ciudadanos de 13 años y mayores puedan acreditar el estado de su esquema de vacunación contra Covid-19.El Ministerio de Salud de la Nación considera esquema de vacunación completo a dos dosis aplicadas con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última inoculación.Una vacunación completa es también para los casos de aplicaciones de vacunas de dosis única, como la de Cansino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación.Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance de la aplicación de las dosis de refuerzo en la población objetivo.Desde el 1 de enero de 2022. Dependerá de cada jurisdicción su implementación y forma de control.Si tenés instalada la app Cuidar se accede desde el menú principal, opción "Información de salud". No requiere tramitación.Si no tenés instalada la app, debes descargar Cuidar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS, en www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus. Al ingresar a "Cuidar", te deberás registrar con DNI y número de trámite. Luego la app solicitará realizar un autodiagnóstico de síntomas. Podrás acceder al menú principal de la aplicación, donde encontrarás la sección "Información de Salud" allí obtendrá su estado de vacunación.

4- ¿En qué eventos habrá que presentar el Pase Sanitario?



5- ¿Qué hago si me vacuné y no veo mi esquema de vacunación en Cuidar?



6- ¿Qué hago si no puedo instalar o usar la app Cuidar?



? En locales bailables, discotecas, salones de fiestas para bailes o similares que se realicen en espacios cerrados.? En eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacio abierto.? En viajes grupales de egresados, estudiantes o jubilados.Cada jurisdicción podrá establecer su requerimiento según la situación epidemiológica, el avance de la vacunación y la decisión de las autoridades sanitarias.Si no aparece el botón "Información de Salud" se deberá actualizar la app Cuidar a través de las tiendas oficiales de Android o iOS, desde el sitio de la aplicación www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus. Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado en formato papel y/o formato digital (Mi Argentina) expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.Si los ciudadanos necesitan realizar una consulta o tienen algún inconveniente, pueden ingresar a www.argentina.gob.ar/ayuda-cuidar.