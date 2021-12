Coronavirus: las variante Delta y Ómicron acortaron el tiempo de contagio

El inmunólogo e investigador del Conicet Jorge Geffner consideró hoy que el pasaporte sanitario "es una buena medida de presión para que la gente se vacune" y reiteró además la importancia del uso del barbijo, la ventilación y el distanciamiento frente al aumento de casos en las últimas semanas.



"Creo que el pasaporte sanitario es una buena medida de presión clara para que la gente se vacune y bienvenido sea esto", dijo el científico en declaraciones a radio Provincia.



El especialista comentó que "en países como Alemania, España, Italia y otros países de Europa las medidas de restricción son impresionantes" y dijo que "se han comenzado a tomar medidas severas".



"Para no llegar a esa situación es muy importante usar barbijo, mantener el distanciamiento y vacunarse", resaltó al poner énfasis en las claves para evitar que se acelere aún más las suba de casos.



Sobre la situación epidemiológica, expresó que "sorprendió ver la duplicación de casos en un día".



"La pandemia en la Argentina es en función de la variante Delta, pero en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires ya metió la cola Ómicron y hay que ver qué extensión tiene Ómicron incluso en una población altamente vacunada como la nuestra. Es posible que en los próximos días tengamos una curva de ascenso producto de las fiestas", advirtió.



Además, explicó que "hay un sector de 5 o 6 millones de personas que deben completar el esquema de vacunación. Hay un sector de gente joven que no está vacunada y la gente internada es la no vacunada, las vacunas están funcionando muy bien, hay 15 veces menos de tener infección grave si estás vacunada".



Por este motivo, el especialista recomendó "vacunarse, usar nuevamente el barbijo y mantener el distanciamiento" y recordó que "es muy importante airear los ambientes".



También consideró que permanecer más de cinco minutos con una persona en un ambiente cerrado es considerado contacto estrecho y por lo tanto "amerita el aislamiento", precisó.



Y agregó que las variante Delta y Ómicron acortaron el tiempo de contagio ya que "son muy contagiosas, no hace falta media hora, ya con cinco minutos de estar con alguien en ambiente cerrado ya es contacto estrecho".



En este marco, se refirió a la temporada de verano dijo que "está bien que se mantenga la preocupación". "Si ya están organizadas, hay que evitar estar en lugares cerrados, controlar la ventilación", aconsejó.