Caso Nora Dalmasso: “Ningún fiscal buscó con seriedad al asesino de mi mamá”

Caso Nora Dalmasso: habló Facundo Macarrón

Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso y de Marcelo Macarrón -el viudo que espera juicio acusado de ser quien instigó el asesinato- publicó este jueves una carta en la que critica a la Justicia provincial.La carta es muy extensa y en ella Facundo dice: “ninguno de los fiscales intervinientes en la investigación buscó con seriedad ni profesionalismo al asesino de mamá”.“A partir del 26 de noviembre de 2021, la causa prescribió y por esto ya no existe de ahora en más posibilidad legal alguna de perseguir y encontrar al asesino”, resalta Facundo, quien también abogó por su padre: “Nuestro papá, Marcelo Macarrón, quien en su momento decidió no apelar el pedido de citación a juicio porque tenía la esperanza de que el juicio se realizara rápidamente y se lo absolviera ante la falta de pruebas, y con esto se pudiera seguir otras líneas investigativas para poder descubrir al verdadero culpable, ahora resulta que queda como único rehén de la causa”, escribe.En uno de los párrafos más sentidos, recuerda que también son víctimas y que no fueron respetados durante todo el proceso.“Además de mamá, víctima del horrendo crimen, también papá y nosotros los hijos fuimos victimizados por los sucesivos fiscales de instrucción: sea por un accionar torpe, desconsiderado y cruel, como fue el caso de las imputaciones de papá y la mía; sea por la omisión en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos, negándose a investigar la verdad a punto tal que en algunas ocasiones no se aceptaron pruebas que ofrecimos para colaborar con la justicia”, escribió Facundo.Fuente: (LaVoz)