Thelma Fardin declaró en el juicio por abuso contra Juan Darthés

La actriz Thelma Fardin expresó que se sacó "esta mochila" y se la deja a la Justicia, al concluir su declaración en el inicio del juicio que se sustancia en Brasil por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, a quien denunció hace casi tres años por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira televisiva "Patito Feo" ."Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia", dijo Fardin a la salida de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en Juan Domingo Perón 667 del centro porteño, donde declaró de manera virtual ante la Justicia de Brasil durante cuatro horas, hasta las 20:30, por la denuncia de violación que realizó contra el actor en 2018."Ya pasó. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice. Hoy vine y me saqué esta mochila que se la dejo a la Justicia, quiero tener confianza en la Justicia", agregó Fardin.Por su parte, el abogado de la actriz, Martín Arias Duval, sostuvo que mañana van a seguir (las declaraciones de) los testigos que estaban citados para el martes y que no pudieron declarar por razones de tiempo", por lo que "la tanda de testigos que estaban citados para mañana quedarán para la próxima", aunque no se sabe aún que día citará el juez.La audiencia se limitó a la defensa, al imputado, a la querella y la acusación.El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad manifestó su apoyo a Fardin acompañándola en la primera jornada del juicio contra Darthés.Funcionarias del ministerio asistieron a la sede de la UFEM, así como representantes del colectivo Actrices Argentinas, integrantes de organizaciones feministas, de mujeres y políticas se acercaron también durante la jornada para demostrar su apoyo a la joven actriz, informó la cartera que encabeza la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.El ministerio presentó un escrito al Tribunal a fin de acompañar y asistir a Fardin en la audiencia, pero la Justicia brasileña rechazó la solicitud.Fardin estuvo acompañada por la secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza; y la subsecretaria de Programas Especiales Contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky.Las funcionarias nacionales volvieron a poner disposición de Fardín las distintas herramientas y recursos del Ministerio para la asistencia en situaciones de violencia de género, agregó esa cartera nacional.A su vez, el colectivo de Actrices Argentinas leyó en el lugar un documento en el que pidieron "un fallo contundente" contra el actor que brindará testimonio mañana en sala 7 del fuero judicial de San Pablo.Como Darthés es brasileño, se refugió en Brasil ante el alerta roja de Interpol por abuso sexual lanzado por el Ministerio Público de Nicaragua.Por esta razón, podrá purgar una condena en una cárcel brasileña y no ser extraditado a Nicaragua.La Constitución brasileña no permite la extradición de nacionales, pero el Código Penal sí permite procesar a brasileños en su territorio por crímenes cometidos en el exterior.Las acciones por abuso sexual contra Darthés fueron impulsadas por las fiscalías de los tres países involucrados -Nicaragua, Argentina y Brasil- y en el caso brasileño, en forma inédita, el primer juez musulmán de la historia de Brasil, Ali Mazloum, aceptó la acusación.Como los hechos denunciados ocurrieron en Nicaragua, país que no tiene convenio de extradición con Brasil, un acuerdo de cooperación entre ambos países permitió que la Justicia brasileña lleve a cabo el juzgamiento.La defensa legal del actor consideró días atrás que la sentencia será dictada en 2022."Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador. Abrazamos a Thelma, pedimos que se condene a su abusador", dijeron las actrices en un comunicado leído en las puertas de la UFEM.Destacaron que "se cierra así un ciclo de tres años para la causa, que siguió adelante por el coraje de nuestra compañera, un recorrido que sienta jurisprudencia internacional: tres ministerios públicos fiscales de países diferentes (Argentina, Nicaragua y Brasil- adonde el denunciado se fugó para eludir su responsabilidad-), consideraron que había pruebas más que suficientes para acusarlo penalmente".En declaraciones a Télam, la actriz Dolores Fonzi afirmó estar “muy emocionada” e “impactada por el alcance de esta situación a la que llegamos por la fortaleza de Thelma”.Y destacó que “si se condena al acusado, que es lo que se tiene que hacer, va a cambiar la jurisprudencia de tres países: la de argentina, Brasil y Nicaragua, cambiando el paradigma patriarcal que afecta a las niñas y jóvenes”.Por su parte, Malena Sánchez señaló que está muy “orgullosa por todo lo que hizo Thelma por cómo se preparó y lo responsable que fue siempre ante esta situación a pesar de las trabas”.Alejandra Flechner, en tanto, destacó que esta instancia es un “es un momento histórico” porque “tres ministerios fiscales (Argentina, Brasil y Nicaragua) decidieron que hay pruebas suficientes para dar curso al juicio”."Cuando hicimos la conferencia de prensa en 2018 no sabíamos lo que iba a pasar. Superó cualquier idea que podríamos haber tenido, destapó una olla en la sociedad. Quedo claro como algunas situaciones estaban naturalizadas tanto para nosotras, las actrices, como para toda la sociedad", agregó."Esa fue la fuerza para seguir adelante, sobre todo para Thelma que es quien tiene la causa al hombro. Ella con todo lo que sucedió en la sociedad se dio cuenta de lo importante que era la causa para lograr algún avance social, ella asumió esa responsabilidad", abundó Flechner."Necesitamos un poder judicial que esté a la altura. Estas luchas empujan esos cambios que tienen que suceder. Un fallo a favor sería una demostración cabal de que el poder judicial tiene que aprender a no revictimizar, a proteger a las sobrevivientes", añadió la actriz."Hoy la herramienta que tenemos es la justicia. Los escenarios no son sencillos, con tanto conservadurismo rebrotando. Es un escenario complejo, pero cuanto más complejo sea, más pelearemos", concluyó en declaraciones a Télam.En Brasil, el movimiento brasileño Respeito em Cena (Respeto en Escena) consideró un "precedente histórico global" el juicio contra Darthés."Es algo absolutamente extraordinario, un precedente histórico global, porque con argumentos muy robustos tres fiscalías aceptaron la denuncia”, dijo a Télam la directora artística y documentalista brasileña Luciana Sérvulo da Cunha, coordinadora de Respeito em Cena.Durante el juicio once testigos desfilarán por vía remota ante el juez crítico de la manipulación de causas ejercida por su excolega Sérgio Moro en la conducción de la Operación Lava Jato.Entre ellos, declararán las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo.En 2018, el actor le inició a Rivero una causa por "daños y perjuicios" luego de que ella lo denunciara por acoso sexual.Rivero se había referido públicamente por primera vez de su repentina salida de la novela Dulce Amor, en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.En el caso de Anita Co, la denunció penalmente y querelló por injurias porque ella 2018 había relatado en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando, en 1999, grababan la tira "Gasoleros", pero la actriz fue sobreseída.