Actrices Argentinas piden "un fallo contundente" contra el actor Juan Darthés

El colectivo Actrices Argentinas pidió esta tarde "un fallo contundente” contra el actor Juan Darthes, en el juicio al que será sometido por abuso sexual contra Thelma Fardin, y advirtió que “este camino no tiene vuelta atrás para las mujeres y diversidades de América Latina”.

“Sea cual sea el fallo constituye un triunfo reparador en sí mismo. Abrazamos a Thelma, pedimos que se condene a su abusador”, dijeron las actrices en un comunicado leído en las puertas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde a las 14 declarará Fardin.



Con un cartel con la leyenda “Acción contra el abuso”, están presentes una gran cantidad de actrices como Julieta Ortega, Melania Buero, Soledad Villamil y Mirtha Busnelli, entre otras, para acompañar a la denuncia en la primera jornada del juicio contra Darthes que se sustanciará en Brasil.

"Esperamos un fallo contundente", aseveraron, mientras gritaban "No nos callamos más" en las puertas de la UFEM donde aguardaban el arribo de Fardin.



“Este es uno de la infinidad de casos que hay. Después de las denuncias de Fardin aumentaron un 240% las llamadas a los números donde denunciar”, sostuvieron y agregaron que “este camino no tiene vuelta atrás para las mujeres y diversidades de América Latina”.



Además, reclamaron “mecanismos de reparación efectivos para que las personas que sufren este tipo de delitos no se sientan re victimizadas” y prometieron que seguirán “dando batallas para que ninguna persona más sea abusada”.

“Es urgente que se proteja a las infancias, que el estado de mayor presupuesto para atender a las víctimas, y nos convocamos para decir basta porque el tiempo del silencio y la impunidad terminó”, enfatizaron.