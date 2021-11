Niño entrerriano tematizó su cumpleaños de San Martín: “Es su superhéroe”

Todo empezó un 17 de agosto, cuando en el jardín de infantes de la escuela San Isidro de La Paz, le contaron a Cipriano sobre San Martín. Ese día en el pequeño se despertó un interés particular por el prócer y su rol en la historia argentina.“Volvió de la escuela y tenía inquietud sobre San Martín y”, contó su mamá, Ingrid Zubirí, aDurante varios días Cipriano estuvo viendo los dibujitos de Zamba y cada vez le gustaba más San Martín. “Con su hermano juegan todo el tiempo y dicencomo decía el prócer”, añadió su mamá y relató que “faltando pocos días para su fiesta de cumpleaños, le preguntamos con su papá de que motivo quería celebrarlo y el sin dudar dijo de San Martín”.Mientras que muchos niños están fascinados con los superhéroes o los ídolos del momento, Cipriano quiso honrar a su héroe personal y decidió festejar su cumpleaños número 5 con una temática tan patriota como particular. Desde la torta y la decoración hasta el traje que llevaba Cipriano eran en honor a San Martín.”, dijo Ingrid. Sus padres pensando que Cipriano con el correr de los días iba cambiar opinión le peguntaron nuevamente más cerca de la fecha y sobre el motivo que quería que esté presente en su cumpleaños y sin dudarlo el pequeño volvió a elegir a San Martín, su héroe favorito.“Cipriano con su hermano Estanislao se llevan 3 años y cumplen con ocho días de diferencia, siempre les festejamos los cumpleaños juntos, pero el más grande quería hacerlo del personaje Deadpool; entonces decidimos hacer los dos motivos a la vez”.Según contó la mamá de los pequeños, “Estanislao nació el 21 de octubre y Cipriano el 29 , es por eso que un momento se nos ocurrió hacerlo con motivos de Halloween, ya que la decoración en esa época era más fácil, pero no quisieron”.“Fue difícil encontrar decoración sobre San Martín,”, concluyó.