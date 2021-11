“Es un milagro que estemos vivas”, dijo la mujer aplastada por una avioneta

Era sábado 30 de octubre. Estaba junto a su hija en la vereda de su casa mirando al cielo y observando las acrobacias de dos avionetas en Villa General Belgrano. Hasta que una de ellas cayó y las embistió brutalmente.Yésica tiene 27 años y está internada en el Hospital Misericordia. Isabella tiene 3 años y ya recibió el alta médica. Sin embargo, desde el accidente aéreo nunca más pudieron volver a verse y a ambas les espera un largo tratamiento para recuperarse.La joven reveló que está bien, con varios dolores en su cuerpo y esperando la cirugía. Además, recordó cómo fue aquella tarde del accidente: “Cuando me di cuenta, ya la tenía encima. Estaba tirada en el piso con mi hija al lado”.“Es un milagro que estemos vivas”, manifestó aún en estado de shock. “Jamás me lo imaginé y si pudiera haberlo evitado, lo hubiese hecho”, expresó Yésica. Lleva alejada de su hija más de 20 días: “Alejada de mi hija es lo peor, porque después del accidente no la vi. Hemos hecho videollamadas y sé que me extraña. Es muy difícil. Tengo dos hijos más”.La joven herida indicó que tiene que hacer terapia un largo tiempo “para volver a caminar de nuevo porque tiene ambas caderas fracturadas, una tiene más complejidad que la otra”. “Con mi hija es exactamente lo mismo porque tenía vertebras fracturadas”, agregó. (El Doce TV)