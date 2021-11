Qué es una histerectomía, la cirugía que le realizarán a Cristina Kirchner

Política Cristina Kirchner será operada en el Sanatorio Otamendi

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será intervenida quirúrgicamente hoy para realizarle una histerectomía, en el Sanatorio Otamendi.Se conoce como histerectomía a la cirugía mediante la cual se extirpa el útero de un cuerpo femenino. La operación puede ser total, incluyendo la extracción del cuello uterino, o radical, donde además se extirpan los ovarios y trompas de Falopio, esta última puede realizarse de manera unilateral (un ovario y una trompa) o bilateral.Los diagnósticos posibles para determinar una intervención de estas características van desde fibromas en el aparato reproductor, endometriosis, prolapso uterino, cáncer en algún órgano del aparato, hemorragias o dolores crónicos.En el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se trata de una cirugía programada para este jueves en el sanatorio Otamendi, donde le realizarán una histerectomía radical, aunque no se conoce el motivo específico por el cual se someterá a la intervención. Permanecerá internada entre tres y cinco días, según su evolución.Un motivo posible puede ser mera prevención, ya que según los antecedentes familiares, en enero de 2014 le detectaron un cáncer de endometrio a Ofelia Wilhelm, madre de la expresidenta, quien debió ser intervenida en una cirugía similar en el mismo sanatorio.El proceso quirúrgico se realiza mediante una incisión en el abdomen o vagina, que tiene múltiples formas según la situación y diagnóstico de la paciente. Además, se extraen ligamentos que unen los órganos con el resto del cuerpo y partes de tejido, de ser necesario.En tanto el posoperatorio dura de tres a cinco días de internación, de acuerdo a la evolución de la paciente.-Vía abdominal. Se realiza a la paciente una incisión vertical, media, transversal o Pfannesteil en el abdomen para extraer el útero. La incisión de una histerectomía abdominal suele realizarse de manera transversal, que es prácticamente igual a la de una cesárea.-Vía vaginal. El útero se extirpa vía vaginal. En este caso, no se realizan incisiones externas, por lo que no quedan cicatrices visibles.-Vía endoscópica, mediante laparoscopía o mediante robot. Esta técnica es mínimamente invasiva y en ella se realizan pequeñas incisiones en la pared abdominal. El útero se extirpa por secciones a través del laparoscopio o por la vagina.