Médico que atiende salud de Candela Giarda: “Realmente fue un verdadero milagro”

La recuperación de Candela Giarda, una paranaense que a los 10 años estuvo al borde de la muerte como consecuencia de una grave enfermedad, fue considerada un milagro por la Iglesia Católica.En diálogo con, uno de los médicos que la trató en su momento a Candela siendo niña y hoy, siendo joven la sigue evaluando, reconoce que efectivamente “hubo una mano milagrosa”. Se trata del referente del Centro de Neurología de la localidad de Galarza, Santiago Sanfilippo que habló del caso.“En ese momento Candela había tenido una epilepsia subintrante, es decir una serie de convulsiones que no podían ceder aún con el tratamiento farmacológico, por lo cual entró en coma, estuvo internada en Paraná y fue derivada por esta condición al Instituto Favaloro, para tratar de evitar que sufriera este tipo de convulsiones y sacarla del coma.Recordó en ese sentido que era una niña de diez años que pesaba “16 o 17 kilos”, resaltó aAl mismo tiempo dijo que al salir de la internación “ella continuó realizando sus actividades en la modalidad de hospital de día. Actualmente ella concurre a mi consulta, dos veces por año, para controles. Gracias a Dios se ha recuperado totalmente de estar en coma vegetativo, de no responder a ningún estímulo. Ella hoy es una mujer completamente normal que realiza sus actividades en forma normal y está estudiando hoy Ingeniería en Alimentos”.El caso de Candela Giarda “era de mucha gravedad, por eso se hizo la derivación de Paraná al Instituto Favaloro que tiene mayor complejidad para poder tratarla mejor; de allí salió del coma y cuando llegó a nosotros también era de gravedad porque requería de mucho esfuerzo para tratar de rehabilitarse. Al comienzo no teníamos muchas esperanzas pero de a poco, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de la familia, la cual acompañó tanto su madre como sus dos hermanas gemelas que estuvieron permanentemente al lado de ella, brindándole su apoyo”.”, fue contundente al afirmar su médico neurólogo.Dijo que en”. El caso de entrada de la chica al ‘coma’ fue “por una dificultad en la oxigenación y en la circulación cerebral debido a las crisis convulsivas permanentes que presentaba y que no podían eliminarse; las crisis son subintrantes porque son unas tras otras, ahí radicó el problema de ella. Las causas de la crisis convulsiva nunca quedaron muy claro”.Al respecto agregó: “Los médicos, los rehabilitadores, todos aquellos que participamos en salud, creemos que la mano de Dios nos acompaña, tal como ocurre en estos momentos de pandemia, para que podamos hacer lo que él desea dentro de nuestros conocimientos. Decimos que nosotros somos simplemente las manos de alguien superior que es el que nos guía para que podamos hacer las cosas, pero también depende de nosotros el tratar de estar habilitados para poder hacer este tipo de actividades”.