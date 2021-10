Yate desaparecido con argentinos: “Necesitamos ayuda, mi hijo me espera”

El accionar de México

(20) es uno de los dos argentinos que forma parte de la tripulación del yate MOI Guadalupe, desaparecido en el Caribe hace once días. Pese a que con el paso de las horas la situación es cada vez más angustiante,En el yate también viajaban el argentinoel mexicano Martín Vega Argaez, y el cubano Denis Manuel Fernández Díaz., dijo desesperado ael padre de Renzo, Luis Spasiano.Luis destacó el trabajo que viene realizando la Cancillería argentina y el Consulado de Argentina en México: "Están presionando a la Marina mexicana, porque ayer [por este viernes]. Se terminaba también la búsqueda pasiva, porque decían que los aviones necesitan ir a otros rescates".En ese punto, el papá del joven asegura que la Marina mexicana, porque "sólo buscaban a 200 kilómetros alrededor de Cozumel"."Lo único que sé es que los tengo que buscar, los tengo que encontrar y los tengo que traer sanos. Yo siento que están bien y necesito ayuda, porque, relató el padre de Renzo.Según confirmó la Cancillería argentina, en las próximas horas se conocerá una comunicación oficial de la Embajada Argentina en México "contando todos los esfuerzos y gestiones que se están haciendo para que se prosiga con la búsqueda".No obstante, desde el Palacio San Martín aclararon que el Gobierno de México indicó queRenzo, que el próximo 16 de enero cumplirá 21 años, se encuentraEl barco zarpó desde México el pasado 15 de septiembre para llevar ayuda humanitaria a Haití, pero en el viaje de regreso a ese país la embarcación perdió todo contacto y nada se sabe de ella. Se encontraba aproximadamente a mitad de camino."En estos momentos somos familia, estamos funcionando en bloque para encontrarlos., describió Luis Spasiano.La familia de Renzo considera que el principal factor por el que no se logró localizar la embarcación es quepara ubicar al yate."No tengo ideología política, pero tengo que decir que desde Cancillería y el Consulado nos están apoyando. Lo tomaron como algo personal, más allá de lo diplomático y lo político. Se están moviendo muchísimo", destacó el padre del joven desaparecido.En cuanto al actuar del gobierno de México, Spasiano describió: "La Marina mexicana no nos informa ni siquiera sobre qué es lo que está haciendo. Están en búsqueda pasiva. El avión está parado esperando una noticia, no salen a buscarlos".?Además, consideró que hay "inoperancia" por parte del Gobierno local a la hora de buscar a su hijo y los otros tres tripulantes. Y graficó: "Recorrimos desde Holbox hasta Cabo Catoche antes de ayer [por este jueves]. En el camino hay dos faros. Yo paré en los faros a preguntar qué noticias había. Le pregunté al responsable del faro si había alguna señal de [la embarcación MOI]Guadalupe y el señor, que es de la Marina, me miraba como diciendo 'de qué me estás hablando'. No estaba enterado de lo que pasaba"."?Entonces le digo '¿Cómo no saben nada si hay una alerta oficial y un reporte de la Secretaría de la Marina que bajó a todas las capitanías?' Le pregunté si era nuevo y me dijo que no. Supuestamente estaban todos en alerta. En ese momento hacía diez días que estábamos en la búsqueda. En los dos faros me pasó lo mismo, es parte de la inoperancia", continuó Spasiano.En ese marco, las familias de los tripulantes del yate desaparecido realizaron una presentación ante una fiscalía en México por la desaparición de las cuatro personas que están desaparecidas en el mar."La fiscalía se asombra, porque dice que nunca tuvieron un caso así. Nos dicen que van a activar todos los medios. Ya entró a la Justicia porque en realidad no sabemos qué pasó. Ellos están desaparecidos, la Marina no está dando informes de nada", explicó Luis Spasiano.Luego de volver a pedir desesperadamente ayuda para encontrar a su hijo, expresó: "Si Estados Unidos entrara en la búsqueda, los encontraríamos enseguida, pero no sé a dónde hablar para que los sumen"."Estados Unidos no está participando de la búsqueda, ellos tienen conocimiento porque se les ha avisado de un montón de formas", señaló el padre de Renzo, que además agregó que alguien cercano está en Estados Unidos haciendo gestiones.El padre del joven que se encuentra perdido en el mar desde el pasado 28 de septiembre concluyó: "Ahora lo que tenemos que hacer es que la guardia costera de Estados Unidos nos ayude".