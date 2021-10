Yate desaparecido con argentinos: barco reportó que vio una bengala en la zona

Quiénes son los dos argentinos

Ofrecen una recompensa de 10.000 dólares

Las familias de Renzo Spasiano y Carlos Juárez, los tripulantes argentinos del yate desaparecido en México, recibieron una noticia esperanzadora este viernes por la mañana: un barco reportó que “días atrás” vio una bengala en la zona del mar de Holbox, donde el 28 de septiembre pasado desapareció la embarcación.La familia de Spasiano confirmó a TN que una lancha de la Marina mexicana se trasladó a la zona donde fue el reporte y esperan novedades en las próximas horas.Las autoridades, sin embargo, no pudieron precisar la veracidad del testimonio que dio la embarcación ni alcanzaron un nivel de detalle que permita confirmar aún si la bengala pertenece al yate que trasladaba a los argentinos o a algún otro pedido de auxilio.Se trata de una de las señales más esperadas por los familiares, que en las últimas horas le habían pedido a México que no dejara esta investigación en modalidad de “búsqueda pasiva”.A bordo del “M.O.I Guadalupe” navegan los argentinos Renzo Spasiano, de 20 años, y Carlos Eduardo Juárez, de 43, junto al mexicano Martín Vega Argaez, de 44 y el cubano Denis Manuel Fernández Díaz, de 46, con quienes no se tiene contacto desde el 28 de septiembre pasado cuando regresaban a la localidad mexicana de Puerto Aventuras tras un viaje de ayuda humanitaria a Haití.En las últimas horas, las familias les pidieron a las autoridades que no detengan el trabajo de campo para encontrarlos. “No sabemos si hoy o mañana México quiere retirar la búsqueda”, dijo a la agencia Télam desde México Liliana Zagari, madre de Renzo, el joven de 20 años que iba a bordo del M.O.I. Guadalupe, el yate que se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de septiembre.El yate perdió contacto el 28 de setiembre pasado cuando regresaba a la localidad mexicana de Puerto Aventuras, su puerto de origen, tras una misión de ayuda humanitaria en Haití.“Que los busquen por aire sería algo lógico, todo parece que ellos siguen sin motores a la deriva”, dijo Juárez esperanzado.Para ello, los familiares encararon una colecta de dinero para seguir la búsqueda en forma privada.“Tengo un hermano menor allá y yo acá, en Mendoza, tratando de buscar el dinero que más se pueda y esperamos que el banco nos pase a dólar oficial para reunir la suma que más podamos dado que los costos van de 5.000 a 20.000 dólares la hora de avión, según las horas que se utilice”, dijo el mendocino.La gerencia de Puerto Aventuras emitió un aviso de recompensa de 10.000 dólares para quien dé “información determinante” que permita el hallazgo del M.O.I Guadalupe.