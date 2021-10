“Buscaba algún doradito” y pescó con reel, una raya de 30 kilos

Daian Marull tiene 22 años y a orillas de la costa de Santa Elena, se encontraba ya trayendo la línea a reel sin éxito en su búsqueda por “algún doradito”, cuando “le llegó” una inesperada pesca.



"Estaba recogiendo el nylon cuando de repente siento que se tensa y consecutivamente me tira, ahí me di cuenta que se trataba de algún espécimen" aseguró el muchacho.



La extenuante pelea duró más de 20 minutos y recorriendo más de 50 metros sobre la orilla de costanera frente al camping de Santa Elena.

"Mi papá se encontraba más adelante y cuando vio que estaba luchando me ayudó porque se aferraba al barro. Tenía miedo de perder el nylon, así que fue cuestión de paciencia" agregó Marull.



"Siempre pesco, pero es la primera vez que saco una raya de estas características en esta zona" cerró Daian.



