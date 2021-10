La explicación de Vizzotti sobre artículo de la OMS y la Sinopharm para menores

Sociedad Se podrá aplicar la vacuna Sinopharm a menores de entre 3 y 11 años

Recaudos

Luego de anunciar que se avanzará con la vacunación de Sinopharm en menores de entre 3 a 11 años, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió esta tarde al artículo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que desaconsejaba la inoculación con estas dosis para menores de 18 años. Por el contrario, la funcionaria destacó la seguridad de la vacuna de origen chino y resaltó que todos los ensayos clínicos realizados arrojaron resultados “alentadores”.A principios de septiembre la OMS publicó que no recomendaba administrar esta vacuna a menores de 18 años, “a reserva de estudios que proporcionen resultados relativos a ese grupo de edad”.Al ser consultada sobre esta cuestión Vizzotti respondió categórica: “Según lo que analizó la Anmat, y lo que vio con todas las entidades regulatorias, es que justamente todos los datos de inmunogenicidad y seguridad son alentadores, positivos y avalan a utilizar la vacuna”.De este modo, la ministra de Salud explicó que la utilización de las dosis de Sinopharm para los niños de entre tres y 11 años fue autorizada por la Anmat tras haberse realizado ensayos clínicos de las fases 1 y 2.“Durante todo el proceso de investigación se sigue evaluando la seguridad y si hay alguna alarma o alerta en relación a la seguridad, se deja de utilizar la vacuna. El siguiente paso es ver si despierta anticuerpos. Esto lo vimos con todas las vacunas que estaban en investigación y en desarrollo. Y el tercer paso es la eficacia y la duración de la inmunidad”, aclaró la ministra.“Es una vacuna inactivada que ya se está usando en China con la vacunación de niños. Es muy similar a la que se está usando en Chile, es la misma plataforma”. Los estudios de seguridad e inmunogenicidad indican que es segura”, agregó Vizzotti.Y al respecto concluyó: “El aval que tenemos no es sólo de la Anmat. Lo que recomienda la OMS en relación a la estrategia es que se avance con la vacunación de menores de 18 cuando se tiene un porcentaje de vacunación muy elevado en la población que tiene más riesgo. Es decir, ir avanzando en forma organizada y no todos juntos sin una estrategia que tenga impacto en la inmunidad”.“La dosis de la vacuna y el esquema de vacunación es el mismo que se está utilizando en el resto de las edades. Es decir, a los 21 días. La vacuna de Sinopharm es entre 3 y 11 años, es la única autorizada para su uso de emergencia y entre 12 y 17 años se incluye la de Sinopharm, pero vamos a estar vacunando con la de Pfizer y a partir del año que viene vamos a usar Moderna”, cerró la ministra.