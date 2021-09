Santa Fe adecuará el decreto nacional sobre eventos y espectáculos a cada sala

El ministerio de Cultura de la provincia trabaja en la norma que regirá a partir del 1 de octubre. Advierten que no se podrá habilitar el 100 por ciento de ocupación y mantener los 2 metros de distanciamiento al mismo tiempo. El titular de la cartera, Jorge Llonch, ratificó su continuidad en el cargo



Tras el anuncio de la ministra de Salud Carla Vizzotti sobre las nuevas medidas sanitarias que entrarán en vigencia el 1 de octubre, el ministro de Cultura de Santa Fe, Jorge Llonch, explicó que ya trabajan en la adecuación de la norma, a la capacidad de cada sala.



“Recibimos la letra chica y estamos esperando el decreto completo. A partir de mañana cuando lo tengamos, implementaremos el decreto provincial, pero tenemos que estudiar qué dispondremos para cada espacio cerrado o abierto”, señaló Llonch en diálogo con La primera de la tarde (Radio 2).



“Si tenemos un teatro con capacidad para 2000 personas, y debemos respetar una distancia de 2 metros, no podemos ocupar todas las butacas, automáticamente se cierra a un porcentaje menor, aunque en general se autorice el 100 por ciento de ocupación”, ejemplificó.



Además, destacó que lo que se resuelva aplicará no sólo para actividades culturales, sino para cualquier evento que implique participación social: actividades económicas, sociales, religiosas, industrales, comerciales, de servicios, recreativas. “Las medidas se van ampliando y lo importante es actuar a conciencia y mantener los cuidados”, remarcó.



En relación con su continuidad en el cargo luego de las Paso del 12 de septiembre, el funcionario aseguró: “Siempre trabajé para el gobierno y siempre me mantuve en la cartera de Cultura. No hice campaña a través del Ministerio. Hemos pasado momentos de turbulencias. Sigo trabajando bien, en una relación muy cercana al ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach”, afirmó.