Entregaron un nuevo avión a la II Brigada Aérea de Paraná

Llegó a la II Brigada Aérea de Paraná el primer Beechcraft TC-12B “Hurón” de los 12 que la Fuerza Aérea Argentina recepcionará para robustecer y mejorar la aviación de transporte militar, uno de sus pilares fundamentales. La nueva aeronave recibió la matrícula TC-117.“Este es un paso más de este proceso de recuperación y requipamiento que iniciamos y este avión, que es el primero de 12, nos permitirá recuperar la capacidad de transporte de personal y material de este segmento tan necesario en la Fuerza Aérea, que se perdió con la desprogramación del Guaraní, de lo cual esta brigada fue testigo”, comunicó ael Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Xavier Isaac.Y agregó: “Este avión tiene una puerta de carga que es fundamental para que sea un avión carguero, puede transportar hasta una tonelada de carga, entre ocho y diez pasajeros, y nos permitirá movilizarnos, ser rápidos y agiles como tiene que ser la Fuerza Aérea entre unidades, centros logísticos y particularmente en Paraná será la escuela de transporte que fue otrora con el Guaraní”.“Nuestro proyecto que ya está en marcha es hacer la escuela de transporte de los pilotos jóvenes en Paraná”, anunció el brigadier al remarcar que “Paraná es una unidad histórica para la Fuerza Aérea y dentro de sus roles está la buena relación con la comunidad”.En la oportunidad, Isaac reconoció que “el estado de la Fuerza Aérea no es el mejor porque tenemos muchísimos años de desinversión, lo que se ve en la cantidad de aviones en plataforma, en los talleres que estaban desactivados”. “De un tiempo a esta parte, se inició un proceso decidido de recuperación real y palpable y la llegada del Fondo para la Defensa (FONDEF) ha sido fundamental para que todo lo que planeamos se puede concretar. Tenemos un horizonte promisorio para recuperar la gloria que siempre cubrió a la Fuerza Aérea Argentina”, ponderó.Se recordará que el Gobierno argentino oficializó, en abril de este año, a través de su publicación en el Boletín Oficial, la compra de 10 aviones Beechcraft C-12B Hurón para la Fuerza Aérea por 16.671.767 dólares. La adquisición de estas aeronaves, que incluye servicios vinculados, se lleva a cabo con el Gobierno de Estados Unidos a través del programa de ventas militares para el extranjero (FMS).El C-12 Hurón, desarrollado por el por el fabricante aeronáutico estadounidense Beechcraft, es la denominación militar que reciben los aviones bimotor turbohélice derivados del modelo civil Super King Air.La tripulación de la aeronave puede estar conformada por hasta dos personas y tiene la capacidad de transportar hasta 13 individuos. Presenta una longitud de 13 metros, una envergadura de 16 metros y una altura de 4,6 metros.TC-12B Huron es la denominación de la variante del Beechcraft Super King Air A200C que la US Navy utilizó para entrenamiento, en un único escuadrón basado en la NAS -Naval Air Station- Corpus Christi, ubicada en Texas.El TC-12B Huron tiene un techo de servicio de 35.000 pies (10.700m), una velocidad máxima de 535km/h y puede transportar 13 ocupantes hasta 3300km de distancia.Estos aviones tienen unos 12 años de edad y fueron seleccionados por personal en comisión de los lotes existentes en el AMARG (Aerospace Maintenance and Regeneration Group).En la Fuerza Aérea Argentina, los TC-12B cumplirán funciones de entrenador multi-motor y de enlace.