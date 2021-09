Brote de Covid-19 en escuela porteña: confirmaron 18 nuevos casos en la primaria

El brote de contagios de coronavirus en el colegio ORT del barrio porteño de Belgrano se convirtió este martes, con 18 nuevos casos confirmados, en el más importante hasta ahora ocurrido en una escuela ya que suma un total de 61 contagios, tres de los cuales son con la variante Delta.La cifra implica que alrededor del 12% del alumnado del nivel primario se infectó con coronavirus ya que la matrícula es de 515 estudiantes.La escuela confirmó, en un comunicado a los padres, que se registraron 18 nuevos casos en la primaria, con lo cual suman 61 los alumnos contagiados.A causa de los contagios iniciales, las clases presenciales en el nivel primario de la sede Belgrano del establecimiento se encuentran suspendidas desde el lunes y varias burbujas de alumnos y alumnas están aislados en sus hogares.“Venimos hablando desde el primer momento tanto con el Ministerio de Educación de la Nación, como con las autoridades del colegio”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.Agregaron que “el lunes pasado se definió pasar la primaria a modalidad virtual, mientras seguimos haciendo la investigación epidemiológica correspondiente y controlando a diario los casos confirmados y sus contactos".El domingo pasado, el establecimiento comunicó a los padres del alumnado que a partir del lunes 13 de septiembre mantendrían "la continuidad pedagógica de todos los alumnos y alumnas del nivel primario de Sede Belgrano a través de nuestra propuesta virtual".El viernes pasado, las autoridades del colegió ORT comunicaron a las familias que en esa institución se habían detectado 43 casos positivos de la Covid-19.“Estimadas familias: Nos ponemos en contacto para informarles que se han detectado 43 casos positivos de coronavirus entre nuestros alumnos y alumnas de la sede Belgrano -nivel primario-, cuyas burbujas se encuentran aisladas a partir de haberse confirmado los resultados", comunicaron las autoridades a los padres del establecimiento a través de un correo electrónico de circulación general.Además, al menos una docente de Educación Física que da clases en primaria y secundaria fue diagnosticada con el virus y otros alumnos de secundaria también debieron que ser aislados.El sábado, tres niños, dos de ellos de 7 años y uno de 9, fueron diagnosticados con la variante Delta, luego de que las muestras fueran analizadas en el laboratorio de Virología del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, nodo central del Consorcio PAIS, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.Desde el Malbrán aseguraron que todavía no pueden confirmar si efectivamente hay más casos contagiados con la variante Delta.El ministro de salud porteño, Fernán Quirós, aseguró el domingo que se está realizando "la investigación epidemiológica" para determinar fehacientemente la cantidad de casos totales de la variante Delta entre los contagiados de coronavirus en la escuela ORT."Hemos tenido en la comunidad educativa un número de p ersonas que han tenido PCR positivos con la variante Delta. Los tres son chicos del primario, estamos haciendo toda la investigación epidemiológica y dialogando con las familias sobre los encuentros, las oportunidades, los mecanismos y cadenas de contagio", dijo Quirós oportunamente.Por su parte, la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Florencia Cahn, había indicado -con respecto a los contagios en el colegio porteño- que "cuando se diagnostican muchos casos en un solo lugar siempre preocupa".Sobre la expansión de la variante Delta a nivel nacional, la infectóloga afirmó que hay "circulación comunitaria, pero no es todavía la variante predominante en el país", y explicó que "desde que empieza a circular pasan unos meses hasta que se hace predominante"."La variante que predomina en el país es la variante de Manaos", señaló Cahn en declaraciones a Radio Colonia.El jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López, afirmó días atrás que con los contagios de ORT "se prendió una luz amarilla” aunque señaló que “no es una noticia grave, es desafortunada y nos indica que hay que trabajar muy fuertemente como hizo Córdoba, donde se pudo controlar el brote".En tanto, la infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, señaló que "lo que ocurrió en el colegio es la muestra de un fenómeno que no estamos viendo. Estamos fallando en insistir con la presencialidad", concluyó en diálogo con Télam.