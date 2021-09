Día de los Pelirrojos: "Es nuestra condición y nos queremos así como somos"

Como cada 7 de septiembre, este martes se celebra el Día de los Pelirrojos en todo el planeta, en homenaje a aquellas personas que representan el 1 por ciento de la población del mundo: los colorados."En 2006, un periodista holandés se enteró de una noticia que indicaba que los pelirrojos nos íbamos a extinguir; fue por eso que hizo la foto de la mayor concentración de pelirrojos todos juntos en una plaza y logró juntar a 1600. Fue la primera vez, salió en el Guinnes y a partir de ahí se instaló como el Día Internacional de los Pelirrojos, se eligió a Breda como la capital de los pelirrojos y se hacen reuniones anuales", contó ael fundador de Pelirrojos Club, Omar Fornataro."Pelirrojos Club es una comunidad que abarca a más de 12 países hispanohablantes, y el 18 será la reunión a las 14 en el Puente de la Mujer, en Puerto Madero (Buenos Aires)", comunicó. Sobre lo habla cuando se reúnen, éste reveló que lo hacen "de los famosos colorados que hay y que hubo a través de la historia, de los apodos que nos ponen o cuando nos gritan en calle".

"Es nuestra condición y nos queremos así como somos"

En la oportunidad, comentó que "los genetistas descubrieron que los pelirrojos tenemos un gen MT1R que da esa característica especial del color de pelo, como Messi, que tiene la barba pelirroja. Ese gen es hereditario, caprichoso, recesivo y se puede retransmitir hasta la sexta generación"."Nos dicen `colo´, nos decimos entre nosotros y no tenemos ningún un problema. En el colegio me decían `llamarada´ porque tenía el pelo largo y en mi barrio era el único pelirrojo. Los pelirrojos no pasamos desapercibidos", destacó Fornataro al remarcar: "El temperamento de los pelirrojos es bastante bravo e incluso el de aquellos que parecen tranquilos. Somos bravos al ser consecuentes, proactivos, meticulosos"."Somos muy delicados de la piel, nos tenemos que cuidar mucho de los rayos del sol, y otros somos fotofóbico; tenemos que usar antejos recetados de sol porque la exposición constante a la luz nos molesta", contó el fundador de Pelirrojos Club.