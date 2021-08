Convocan a voluntarios a combatir el fuego en las islas del Delta

La Comunidad Nicoleña por el Ambiente lanzó un llamado abierto a la ciudadanía para sumar esfuerzos para combatir los incendios desatados en las islas entrerrianas ubicadas frente a San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde se encuentran las llamas “de mayor magnitud”. A esta acción se suma la Multisectorial por los Humedales de Rosario, la Brigada Punta de Flecha de Granadero Baigorria y el Movimiento Regional en Defensa de Humedales (MoReDeHu) de San Lorenzo. “Se aceptan donaciones, combustibles y formas de traslados” a esa zona afectada en el Delta, se precisó.Por una situación meteorológica, la caída de cenizas desde el cielo y el oscurecimiento por la humareda ha tenido epicentro en San Nicolás, desde donde justamente se lanzó el pedido ciudadano. El encuentro abierto de Comunidad Nicoleña por el Ambiente es para este martes 31 de agosto. “Necesitamos contar con tu participación para apagar el fuego en las islas. ¿Cómo? Como voluntario/a, con tu lancha o consiguiendo una, donando dinero para solventar el combustible”, se indicó.“Alguien tiene que frenar este fuego”, se planteó desde la entidad socio ambiental. “¿Te animas sumarte como voluntario o colaborando con la acción? Hay mucho por hacer y tu aporte es importante, no te quedes en la impotencia. Si te interesa accionar en esta causa comunicate con nosotros. Podes aportar como voluntaria/o, con tu lancha o consiguiendo una, donando dinero o un bidón con nafta. Es urgente”, clamaron en el llamado.Por su parte, el secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, Roberto Rioja, brindó declaraciones a la agencia estatal Télam donde indicó que trabajan brigadistas de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Nación con apoyo de aeronaves para la extinción de los focos de incendio en islas del Delta del Paraná.“Hemos dividido el trabajo en dos grandes operativos. Uno de ellos se ubica en la zona central, Santa Fe-Santo Tomé-Paraná, y el otro en la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde existe el incendio de mayor magnitud”, afirmó.El funcionario dijo que en ambos lugares trabajan brigadistas nacionales y provinciales, “con el auxilio de helicópteros con helibaldes”, pero que la acción del personal en el territorio «”se dificulta por la rotación del viento, la bajante del río y la gran sequía”. Rioja comentó, además, que en cada operativo trabajan no menos de 40 hombres para contener el fuego.“Hay muy poca humedad ambiente, lo que causa que el fuego se propague más rápido y sea difícil de contener. El humo, además, se propaga hacia las ciudades costeras, y torna peligroso el tránsito vehicular por la visibilidad”, concluyó.Los puntos de calor fueron detectados en islas de la jurisdicción entrerriana, frente a la localidad bonaerense de San Nicolás; en zonas de islas del Predelta e Islas del Paraná Medio; y al este del puerto de la ciudad de Santa Fe.Desde el Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos explicaron que el fuego tiene cuatro estadíos hasta lograr erradicarlo.“Activo, contenido (trabajos con cortafuegos naturales para que no avance y así proteger a pobladores y animales), controlado y sofocado, y para llegar a sofocar un incendio hay un trabajo de varios días”, aseguraron.Además, señalaron que “más allá de que sean incendios intencionales o naturales, hay condiciones que favorecen a la propagación del fuego”, como la sequía, la escases de lluvias y la bajante del río Paraná que afecta a la región.El humo y las cenizas generadas afectan la región metropolitana de Santa Fe y ciudades aledañas, pero también las vías fluviales y terrestres de la zona.“Las causas son antrópicas y es muy difícil determinar cómo se generó, porque para eso hay que estar en el lugar del incendio, y cuando se detecta un punto de calor ya hay una columna de humo y el fuego lleva un tiempo allí”, comentaron.Para combatir los focos ígneos se establecieron dos comandos de operaciones, uno en el puerto de Santa Fe y otro en la localidad bonaerense de San Nicolás.De esa manera, “se hace más efectivo el trabajo, y se ahorra tiempo de traslado al poder salir desde esos dos lugares y continuar el monitoreo”, afirmaron y agregaron que permite también “asegurar las viviendas costeras y el traslado de familias”. (ERA Verde)