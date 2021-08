Quemas en el Delta: Hay focos de incendios del tamaño de una ciudad

Lluvias

Sigue preocupando los incendios que se p generan en la zona de islas del Delta. En este momento hay diversos focos donde trabajan brigadistas para sofocarlos. El intenso viento, faltante de lluvias y la bajante histórica del Paraná, son algunos de los factores que generan que el fuego se extienda.“En este momento hay un frente de incendio, específicamente cerca de la localidad de San Nicolás y anteriormente fue frente a la localidad de San Pedro”, explicó la secretaria de Ambiente de la provincia, Daniela García, a. Además, destacó que en islas el fuego es muy particular, “porque hay mucha materia seca acumulada y queda prendido en lugares que no se ven a simple vista y cuando cambia el viento el fuego vuelve”.Sobre los incendios en San Nicolás, la funcionaria explicó que allí las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos trabajan mancomunadamente para combatir el fuego junto con El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, “en este momento el foco tiene la dimensión como la de una ciudad, es muy grande y el incendio tiene un acelere y magnitud mayor por la bajante extraordinaria del río Paraná”.Para los próximos días se esperan lluvias para toda la región; algunos focos de tormenta podrán ser fuertes con presencia de granizo, y las precipitaciones totales más elevadas se concentrarían entre el sur del Litoral y la provincia de Buenos Aires.Al respecto, la funcionaria destacó que “el agua va a colaborar y será un alivio, debemos ver de qué medida se dan las precipitaciones y se estima de esta semana se logre controlar el fuego”.Además, explicó que “las personas que combaten los incendios están muy preparadas y agradecemos a todos los que quieren colaborar en ir con sus lanchas y sumarse, pero les pedimos que no lo hagan porque es muy peligroso”.“En este momento hay 20 brigadistas que van rotando cada cuatro horas”, sumó.Consultada sobre la cantidad de animales silvestres que aparecieron en ciudades, resaltó: “Es un fenómeno que se da porque el hábitat que ellos ocupan se va reduciendo por la falta de agua y el mismo fuego lo que hacen que se vayan trasladando hacia lugares más cercano a las poblaciones”.Y detalló que “no se trata de animales domésticos, no se los puede agarrar de mascotas, ni alimentarlos”, recomendó que “hay que dejarlos que ocupen espacios y se muevan como lo hacen instintivamente, hay que tener en cuenta que estos animales aparecen porque su hábitat fue reducido y hay que respetarlos”.