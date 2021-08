“Hay evidencia de circulación comunitaria de la cepa Delta”, dijo infectóloga

Sociedad Detectan un caso de variante Delta por transmisión comunitaria en Buenos Aires

Sociedad Dectectaron el primer caso de la variante Delta en Mendoza

Sociedad Se registró la segunda muerte por la variante Delta en Córdoba

La cepa Delta y las vacunas

La infectóloga, Gabriela Piovano, oriunda de Córdoba, informó aque en el país “ya se encontraron casos (de la variante Delta) que no tienen nexo epidemiológico con alguien que haya viajado, es decir que ya hay evidencia de circulación comunitaria”.Y explicó que esto ocurrió porque “muchas veces se hicieron testeos que son falsos negativos, y hay lugares del país que reciben viajeros de destinos como Perú, y no les hacen cumplir aislamiento”.En sintonía con esto, enfatizó que “la preocupación es porque el alcance es mucho mayor y la posibilidad de afectar a sectores que antes estaban resguardados” . Destacó que es muy importante vacunarse contra el coronavirus, “ya que la efectividad, aunque sea de una dosis sirve y corta el avance de la variante”.Sobre este tema la médica infectóloga detalló que todavía no se sabe si hay alguna vacuna mejor que otra con respecto a la cepa Delta y aclaró que “una cosa son los estudios que podamos hacer en un laboratorio y otra es lo que pasa en cada organismo”. De todos modos, aclaró que “ya se sabe que la vacuna de AstraZeneca tiene un 65% de efectividad contra el covid y la Sputnik es de un 95%”.En cuanto a los síntomas de covid de la cepa Delta, explicó que “son exactamente igual a las otras, lo único es que (el virus) tiene mayor capacidad de reproducción en la mucosa y libera mucha más cantidad”. Y resaltó que una persona que tiene el virus, si está en contacto con otra y no tiene los cuidados necesarios, podría llegar a transmitir el virus en 30 segundos, en cambio con la cepa tradicional debía ser en 15 minutos.