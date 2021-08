Cámera, sobre flexibilizaciones: "Me parece que estamos con un apuro excesivo"

El médico Luis Cámera, integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, estimó hoy que la variante Delta "en estos días va a estar en transmisión comunitaria", por lo que consideró como "un apuro excesivo" para relajar las restricciones por la pandemia de coronavirus.



Sobre la expansión de la variante Delta en el país, Cámera dijo que "es obvio que ya en estos días va a estar en transmisión comunitaria porque hace tres meses que entró la primera persona con virus y en algún momento iba a llegar".



"No solamente por los que podían venir de Europa, sino también por los países de Sudamérica que se fueron contagiando, lo cual es lógico", afirmó en diálogo con Radio 10.



En este sentido, Cámera expresó que "haber abierto cosas ahora me parece otra vez un poco apurado" y explicó que provoca un retraso en el descenso del número de casos de la segunda ola.



"La segunda ola tiene que bajar, eso no cabe dudas, por cuestiones biológicas propias de la ola y porque hay mucha gente vacunada, pero no estamos todavía con la cantidad de gente vacunada que haría falta para lo que tiene que ver con este virus que necesitamos llegar por lo menos al 70 u 80% de la población", precisó el especialista.



"Me parece que estamos con un apuro excesivo", sostuvo y argumentó que sería "cuestión de esperar a lo mejor dos semanas para estar seguros y que haya varios millones más de personas vacunadas".



"Es una cuestión de días porque no es que la vacuna no está, las vacunas están llegando", enfatizó.



En relación a las características de esta nueva variante, el médico explicó que "es francamente más contagiosa y particularmente contagia, por lo menos en el hemisferio norte, al segmento de población que no estaba vacunada, básicamente los jóvenes y a los que tenían, en términos generales, una dosis de vacuna".



Asimismo indicó que en el hemisferio norte "ha demostrado ser muy poco letal comparativamente con las variantes comunes", pero aclaró que está afectando al grupo poblacional que "en general, cuando tiene coronavirus no termina en terapia intensiva".



Por último, apeló a mantener el uso del barbijo, incluso al aire libre, porque es una variante "más contagiosa y con más carga viral en la nariz".



"No podemos no estar usando el barbijo hasta que la pandemia no esté derrotada en serio", aseguró y estimó que "este año va a estar derrotada, yo me siento muy seguro, pero lo que quiero es pagar el menor precio en vidas humanas".