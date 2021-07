Argentina espera la llegada de más de 20 millones de vacunas en agosto

Desde China llegarán otras ocho millones de vacunas durante el mes que viene, a las que se sumarán unas tres millones de dosis de Oxford/AstraZeneca. También se espera en estos días la aprobación de un millón de segundos componentes de Sputnik V elaborados por el Laboratorio Richmond.El gigante farmacéutico chino Sinopharm informó el cronograma tentativo de entrega de los ocho millones de dosis que llegarán a la Argentina en agosto. El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizaría en Ezeiza el viernes 13 de agosto con 768.000 dosis y al día siguiente llegaría otra partida de 768.000 vacunas. Los vuelos -serán diez, como en julio- se completarán el 25 de agosto.A lo largo del mes, se calcula que deberían llegar más de tres millones de dosis de Oxford/AstraZeneca, con el principio activo fabricado en Argentina por el laboratorio mAbxience, y deberían estar disponibles al menos tres millones de dosis 2 de Sputnik V terminadas en el Laboratorio Richmond. También se prevé la llegada de las primeras vacunas de Cansino desde China.La base de la vacunación de agosto serán las vacunas de Sinopharm que, por de pronto, se utilizarán en buena parte a los 21 días como segunda dosis de las vacunaciones que se dieron en julio. Además, es posible que se autoricen para adolescentes: la Sinopharm ya se aplica a menores en China.El primer vuelo será el día 13 de agosto, habrá otro al día siguiente, el 14, y luego la seguidilla se completará el 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27 y 28. Son diez vuelos de Aerolíneas Argentinas, siempre trayendo 768.000 dosis en cada viaje. Al final, el total de ocho millones de vacunas se redondeará con 320.000 dosis que llegarán en un vuelo comercial.Hasta el momento, Sinopharm ha sido un verdadero relojito en cuanto a cumplimiento. Y la vacuna también ha exhibido una gran protección. Un buen ejemplo es el de Bahrein, país de 1.600.000 habitantes en que se aplicó casi exclusivamente la vacuna china. Llegó a tener 2.900 contagios diarios y hoy tiene 100 por día y lleva una semana entera sin fallecidos. Según el informe que presentó la ministra Carla Vizzotti ante la Organización Mundial de la Salud, el estudio realizado en la Argentina determinó una reducción de la mortalidad en un 84 por ciento.En paralelo, viene demorada la negociación entre Sinopharm y el laboratorio Sinergium-Biontech, de las familias Bagó, Sigman, Gold y Sielecki. En esa modernísima planta, que produce vacunas contra la gripe para toda América Latina, se pensaba terminar el proceso de formulación y envase de la vacuna china. Sin embargo, el aumento en la producción en China y la cantidad enorme de vacunas que compró Argentina, diluyeron en algo la negociación. Desde ya que será difícil que se concrete la terminación en el país de Sinopharm en 2021.Como adelantó Página/12 en exclusiva, merced a un acuerdo entre el Banco Central argentino y el Banco Popular de China, las vacunas se pagan en yuanes, o sea que no hay que pasar por el dólar ni pagar comisiones por esos cambios de moneda. A esto se agrega que la farmacéutica redujo sus precios: al principio era de 20 dólares y ahora es de menos de diez. Según la información oficial, la reducción es por el aumento en la producción.Además de los ocho millones de dosis que vendrán en los vuelos de Aerolíneas, se esperan no menos de tres millones de vacunas de Oxford/AstraZeneca terminadas en Albuquerque, Estados Unidos. Como se sabe, la sustancia activa se produce en Garín y el plan era enviar el líquido al laboratorio Liomont de México para la terminación. Esa estrategia tuvo dificultades en el país azteca y por ahora no se pudieron superar. Por lo tanto, el laboratorio mAbxience envía casi toda su producción a Albuquerque y de allí vienen las vacunas.También desde China se espera la llegada de Cansino, vacuna de una sola dosis que, además, se almacena entre 2 y 8 grados, es decir que sirve perfectamente para poner en una heladerita y recorrer los barrios para buscar personas no vacunadas. La ministra Vizzotti anunció que una primera partida de 200.000 dosis llegará en los próximos días, pero en Pekin se están gestionando los permisos para la entrega de los restantes 5.200.000 compradas por la Argentina. Se dice que hay chances de que eso ocurra a finales de agosto.Finalmente, están en proceso de aprobación las Sputnik V, dosis 2, terminadas por el Laboratorio Richmond. La versión es que los primeros resultados del control de calidad del segundo componente estarán a principios de la semana próxima.En total, hay 1.050.000 ya terminadas, otras 800.000 en proceso y llegaría sustancia activa en los próximos días para fabricar un millón más. Si todo fuera sobre ruedas -algo que no es sencillo con el Instituto Gamaleya que tiene una enorme demanda mundial- se podrían disponer de tres millones de dosis 2 en agosto.