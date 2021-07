Sofía necesita costosas ampollas para iniciar tratamiento contra el cáncer

Sofía, de 4 años, tiene cáncer en estadio de cuarto grado. La niña, oriunda de Basavilbaso, está en Buenos Aires desde el 21 de diciembre del año 2020.



Su mamá, Eliana Tachi, expresó que se necesita de un costoso tratamiento y se tiene que iniciar “cuanto antes” con ampollas que solamente se pueden comprar en el exterior, ya que en el país no son comercializadas.



El valor de cada ampolla es de aproximadamente 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos).



Sofía no cuenta con obra social. Por este motivo, solamente el medicamento se puede comprar de forma particular, algo que “es imposible”, señaló.



La mujer solicita urgente ayuda porque “se trata de un tema de vida o muerte”. (EntreRíosYa)



Datos de la cuenta para colaborar:

Banco Nación

Caja de ahorro N° 1551236261

CBU 0110155930015512362615

Nombre y apellido Eliana Marlene Tacchi