17 años sin Fernanda Aguirre: "Quedó en la memoria de todos"

San Benito no olvida a Fernanda y la incansable lucha de su madre

Se cumplen este domingo 17 años de la desaparición de Fernanda Aguirre. El hecho ocurrió el 25 de julio de 2004, en San Benito.El secuestro se cometió alrededor de las 16 de ese día, mientras la adolescente iba a entregar unas flores a una clienta de su madre que por ese entonces tenía un puesto frente al cementerio de la pequeña localidad ubicada a pocos kilómetros de la capital entrerriana.A esa hora, Argentina y Brasil disputaban la final de la Copa América en Perú. Más tarde, los captores llamaron a su familia para pedir 2.000 pesos de rescate.El principal sospechoso fue Miguel Ángel Lencina, un hombre que al momento del hecho gozaba de una salida laboral de la cárcel de Concepción del Uruguay, donde purgaba una pena por el asesinato de una mujer. Lencina fue detenido y pocos días después, el 6 de agosto de ese año, apareció ahorcado en la celda de la Comisaría Quinta de Paraná, donde permanecía alojado.La viuda del principal sospechoso, Mirta Chávez, fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir el rescate. Chávez recuperó la libertad condicional el 21 de abril de 2016 y fijó domicilio en la ciudad de Gualeguay. A pesar de esta condena, durante la investigación policial y el juicio no se pudo determinar cuál fue el destino de la adolescente.María Inés Cabrol, madre de Fernanda, murió el 11 de mayo de 2010 en una clínica de Buenos Aires a causa de una enfermedad terminal. Tenía 45 años. Fue quien movió cielo y tierra para poder saber qué pasó con su hija, pero esa lucha la llevó a la tumba con la angustia de no haber visto más a Fernanda.Los vecinos de San Benito recuerdan que aquel día fue un hecho que marcó a la localidad y que nadie puede olvidar."Fue un 25 de julio. Era la Fiesta Patronal en María Luisa, veníamos justo con mi señora. Llegamos a casa y tuvimos la noticia de que se había perdido Fernanda. La acompañamos todo el tiro a su madre en esta búsqueda. Nunca se supo nada, qué pasó ni cómo fue, ni nada", relató Arnoldo, quien conocía a la familia.Contó que "la conocí a Fernanda. Ahora estoy por tener 82 años, la conocí de chiquita. Conocí a su familia entera, a la madre que pobrecita que dejó la vida por ella, para encontrarla. Tengo los recuerdos de aquellos tiempos"."Si por lo menos se supiera qué pasó. No se sabe si la mataron, si la quemaron, la vendieron o qué le hicieron pobrecito. En la escuela los chicos la extrañaban mucho", aseguró.La dueña de una liberaría, recordó que "la gente estaba muy preocupada, fue todo un misterio, queremos saber qué pasó con ella. Fue un hecho que sorprendió. Nos dolía que eso pasara porque tenemos hijas, nos poníamos en el lugar de su mamá. No se supo nada, no la encontraron"."Acá siempre se hicieron movilizaciones, Misas, nosotros participábamos. San Benito siempre la recuerda, todos los años se la recuerda mucho con alguna actividad", expresó.La propietaria de una zapatería, en tanto, manifestó que "el día de la desaparición era un hermoso domingo de sol. Jugaba Argentina con Brasil y se ve que el pueblo estaba resguardado mirando el partido. Al día siguiente de que pasó todo me enteré. A través de eso conocí más a la mamá de Fernanda, que luchó contra viento y marea y nunca encontró a su hija"."Que algo así pase en San Benito fue feo, es feo. Es algo que nos marcó para toda la vida, hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con esta chica. No sabemos si está viva, si está muerta. Es un golpe para el pueblo. Fernanda quedó en la memoria de todos. Todos los que vivimos acá la recordamos. Llega la fecha y recuerdo el caso, todo", indicó.